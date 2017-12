Premierul suedez le-a cerut preoților să oficieze căsătorii între persoane de același sex sau „să se apuce de altceva“

13:07:23 / 07 Iulie 2017

uneltele diavolului

...ceea ce se intampla acum in Occident cu toleranta fata de cei rataciți de sfânta familie seamana cu criza morala din lumea romana din primele secole ale erei crestine. Asa cum s-a intamplat atunci, din desfranare, lipsa controlului, prea multa toleranta, a dus la distrugerea civilizatiei. A profitat de asta hoardele barbare care au patruns in Europe. Nu am invatat nimic din istoria aceasta. Poate si pentru ca, din greseala, i-am ales pe cei repetenți la scoala și in viata sa ne conduca. Asa se va intampla si acum. Nu cred ca sfarsitul acestui secol va mai prinde ceva din actuala civilizatie. Ne slabim din interior, ne macinam cu practici inumane, mai mult decat animalice pana vom fi in genunchi! Atunci vom primi lovitura de gratie de la populatiile tribale africane sau asiatice gata sa navaleasca pentru a jefut si ucice. Acesti impostori care ne conduc acum, uneltele diavolului, ar trebuisa stie ca aici vom ajunge. Daca legalizam toti homosexualitatea, zoofilia, necrofilia si tot ce vai vor bolnavii lumii de astazi, scenariul Europei la sfarsit de secol XXI este mai mult decat scris de pe acum...