Premierul susţine că nu se află într-o situaţie de incompatibilitate

Premierul Mihai-Răzvan Ungureanu a declarat, marţi seara, că nu se află într-o situaţie de incompatibilitate pentru că soţia sa ar fi primit bani de la o companie străină: \"E vorba de un om, soţia mea, care e un medic foarte bun şi care a reuşit să-şi facă o carieră în lumea medicală dincolo de toate impedimentele pe care le impune traiul cu un om a cărui prezenţă publică este de natura celei pe care o discutăm în această seară. (...) Nu există moment în care cariera soţiei mele să nu fi fost expusă începând cu prezenţa ei în Consiliul de administraţie al Petromed (...) şi terminând cu completarea riguroasă a declaraţiilor de avere şi de interese\". Ungureanu spune însă că \"acest lucru a fost verificat de ANI. Am primit un răspuns oficial în sensul acesta, altfel nu aş fi eu aici în calitatea pe care o am. (...). Chestiunea e, din punctul meu de vedere, rezolvată. În momentul în care consortul are o carieră şi îşi vede de drum, unde apare incompatibilitatea de fapt? În presupunerea că există ceva neclar? Mie mi se pare că judecata a devenit deja tendenţioasă în situaţia în care ajungem aici. Drept pentru care, pentru mine, subiectul este demult închis\".