Premii mai mari la turneul de la Wimbledon

Organizatorii turneului de tenis de la Wimbledon au anunţat că în 2019 valoarea totală a premiilor în bani se va ridica la aproximativ 44 de milioane de euro. Faţă de ediţia din 2018, în acest an se remarcă o creştere a premiilor cu 11,8%. Câştigătorii la simplu vor primi câte 2.720.000 de euro, cu 116.000 de euro în plus. Prezenţa în primul tur pe tabloul principal la All England Club va fi recompensată cu un cec în valoare de 52.000 de euro, cu aproximativ 10% mai mult decât anul trecut. În 2019, turneul de la Wimbledon se va desfăşura în perioada 1 iulie - 14 iulie.