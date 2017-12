Premii pentru aerobicii constănţeni

Ministerul Tineretului şi Sportului a acordat, vineri, premii în valoare totală de 462.350 de lei sportivilor şi antrenorilor lotului naţional de gimnastică aerobică pentru medaliile obţinute în acest an la Jocurile Mondiale şi Campionatele Europene. Printre premianţi s-au numărat şi sportivii de la CS Farul Constanţa, care au cucerit o salbă de medalii: Andrea Bogati (şase medalii - două de aur, patru de argint), Maria Bianca Becze (şase medalii - trei de aur, trei de argint), Anca Surdu (şase medalii - două de aur, patru de argint), Corina Constantin (şase medalii - trei de aur, trei de argint) şi Mircea Zamfir (două medalii de argint). „Noi participăm de trei ediţii la Jocurile Mondiale, cotate drept cel mai important concurs după Jocurile Olimpice. Aşadar, înaintea Campionatelor Mondiale sau Europene. Acum, în sfârşit, aceste Jocuri Mondiale se regăsesc, ca premiere, în Hotărârea de Guvern şi se aplică nu numai gimnasticii aerobice, ci tuturor sporturilor neolimpice. Este extraordinar ca toţi aceşti sportivi să primească o recompensă”, a declarat Maria Fumea, antrenoare a lotului naţional gimnastică aerobică şi, totodată, la CS Farul.

„România este pe primul loc în elita gimnasticii aerobice mondiale şi europene, iar pentru noi, faptul că am reuşit în sfârşit să îi premiem şi cu bani pe aceşti sportivi este un prilej de bucurie. Eu, cu doamna secretar de Stat Carmen Tocală, am reuşit să modificăm Hotărârea de Guvern 1147, care nu ne dădea voie să premiem rezultatele de la Jocurile Mondiale. Dar am reuşit să intrăm în normalitate. Eu am fost asigurat că banii vor intra luni”, a spus ministrul Tineretului şi Sportului, Nicolae Bănicioiu.

Totodată, au fost premiaţi şi juniorii care au obţinut medalii la Campionatul European, printre aceştia numărându-se mai mulţi constănţeni de la CS Farul: Bianca Gorgovan (patru medalii - două de aur, una de argint, una de bronz), Lavinia Panaete (patru medalii - două de aur, una de argint, una de bronz), Andreea Drenea (două medalii - una de aur, una de argint), Andreea Scânteie (două medalii - una de aur, una de argint) şi Lucian Săvulescu (două medalii - una de argint, una de bronz), alături de Cristiana Spînu, antrenoare a lotului naţional gimnastică aerobică de juniori şi, totodată, la CS Farul.