Premii pentru aerobicii de la CS Farul

La o săptămână de la încheierea celei de-a XV-a ediţii a Campionatului Naţional de gimnastică aerobică şi a celei de-a XI-a ediţii a Cupei „Farul”, sala de gimnastică aerobică din cadrul Clubului Sportiv Farul Constanţa a fost luată din nou cu asalt de părinţi, sportivi, antrenori şi oficiali ai clubului. Rezultatele bune înregistrate de sportivii constănţeni în cadrul celor două întreceri nu au trecut neobservate, directorul coordonator al CS Farul, Ilie Floroiu, alături de sponsorul SC Comcereal SA, reprezentat prin directorul general, Veronica Şerb, răsplătindu-i, sâmbătă, pe micuţii gimnaşti şi pe antrenorii lor pentru cele zece medalii cucerite. „Mulţumim doamnei Veronica Şerb, care a ţinut să fie alături de noi la această premiere. Felicit sportivii pentru rezultate, dar cred că acestea puteau fi mult mai bune. Sper ca la anul să urce pe podium şi cei care nu au reuşit de această dată”, a declarat Ilie Floroiu. „Sunt rezultate bune, dar se putea mai mult. Au fost câteva incidente care s-au văzut în clasament. Ne-am bucurat însă că am recucerit primul loc la echipe şi sperăm să obţinem mai multe medalii la anul”, a declarat şi antrenoarea Cristiana Spînu. Momentele artistice au fost nelipsite din cadrul întâlnirii de sâmbătă, protagonişti fiind gimnaştii. „Nu a fost greu să fim şi implicaţi în organizarea acestei întreceri. Aşa se întâmplă la fiecare competiţie ce ţine de Farul şi se desfăşoară la Constanţa. Împreună cu toată echipa, de la antrenori şi până la cei care au asigurat partea logistică, am pus umăr la umăr pentru a avea nu numai un concurs frumos, ci şi un spectacol pentru public”, a spus şi Cristina Marin-Dulgheroiu. Printre sportivii premiaţi s-au numărat Alexandru Scânteie, Valentin Lovin, Ştefan Huştea, Iulia Ciortan, Lorena Jinga, Cristiana Nicon, Ruxandra Robu, Bianca Gorgovan, Alina Dima, Lavinia Panaete, Andreea Scânteie, Andreea Drenea, Daciana Enache, Alexandra Popescu, Ioana Creţu, Lorena Tincu, Alina Creţu, Claudia Niţă, Lucian Săvulescu, dar şi antrenoarele Cristiana Spănu, Cristina Marin – Dulgheroiu şi Nicoleda Dendiu (coregraf). „Am să fac tot ce îmi stă în putinţă pentru a-i ajuta pe aceşti sportivi talentaţi. Am fost încântată să asist la spectacolul oferit de ei”, a spus Veronica Şerb.