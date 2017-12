Premii pentru constănţencele Inna şi Alexandra Stan

Premiile Balkan Music Awards 2012 şi-au anunţat rezultatele voturilor de pe internet ale fanilor din întreaga lume. Succesul cântăreţelor constănţence Inna şi Alexandra Stan pe plan internaţional a dat roade, ele fiind pe lista fericiţilor câştigători.

Blondina Alexandra Stan a obţinut astfel premiul „Best world breakthrough of a Balkan artist for 2011”. Anul trecut, Alexandra a adunat roadele hit-ului „Mr. Saxobeat” care a făcut furori mai întâi în ţările din Balcani, apoi în occident şi de acolo în Statele Unite sau Japonia. Ea a lansat apoi single-ul „Get Back A.S.A.P”, care însă nu s-a bucurat de acelaşi succes, iar pe final de an a recucerit topurile cu piesa „1.000.000” featuring Carlprit.

Inna se pregăteşte să plece peste Ocean unde va susţine în perioada următoare concerte în Mexic şi Statele Unite, iar vestea că a câştigat premiul „Best Female Artist in the Balkans for 2011” i-a provocat bucurie. „Vă mulţumesc tuturor pentru că m-aţi votat drept cea mai bună artistă din Balcani”, a scris bruneta pe Facebook. La ediţia de anul trecut a premiilor Balkan Music Awards, trupa românească Akcent a primit premiul pentru cea mai bună trupă din Balcani în 2010.