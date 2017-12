Premii pentru excelență, în așteptarea lui „Peer Gynt”

A fi balerin nu se rezumă doar la cele câteva „clipe de frumusețe”, pe scenă, în fața publicului, după cum spunea maestrul Oleg Danovski. A fi balerin înseamnă mai mult decât atât: zeci de ore de repetiții istovitoare până la epuizare, concentrare, sincronizare și disponibilitatea de a dansa, exact ca acasă, oriunde și în orice condiții. Toate aceste lucruri le sunt binecunoscute artiștilor Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”.

Pe 21 noiembrie au fost la Brașov, cu „Romeo și Julieta”, luni, o parte dintre ei au fost la Iași, la Gala Premiilor Operelor Naționale, iar miercuri, la amiază, repetau pe scenă „Peer Gynt”, baletul care va fi prezentat publicului constănțean sâmbătă, de la ora 18.30, în penultima zi a celei de-a 41-a ediții a Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului.

Pe muzica lui Edvard Grieg, Eliza Maxim și Sergiu Dan dansau cu mișcări fluide. Ea întruchipând-o pe Ingrid, el - pe Peer Gynt. Cu doar o zi înainte se întorseseră de la Iași, de la Gala Premiilor Operelor Naționale, unde au fost nominalizați pentru cel mai bun / cea mai bună solist(ă) de balet clasic din stagiunea 2014-2015. Au venit acasă cu un premiu pentru întreaga echipă, un trofeu obținut de baletul „Romeo și Julieta”, în regia și coregrafia lui Horațiu Cherecheș, în care cei doi au interpretat rolurile principale. Spectacolul a fost desemnat cel mai bun balet clasic al stagiunii 2014-2015, iar Horațiu Cherecheș - cel mai bun coregraf de dans clasic.

„BALETUL ESTE ARTA SUPREMĂ A DANSULUI” „A fi numit cel mai bun coregraf de balet clasic este rezultat al unei munci asidue de 30 și ceva de ani, de când am început să fac balet clasic. Am studiat foarte mult, am văzut foarte multe balete. Îmi place foarte mult ceea ce fac. Îmi doresc ca teatrul, trupa de balet, compania aceasta să aibă rezultate dintre cele mai bune. Sunt niște oameni dedicați. Îmi este foarte ușor să lucrez cu ei. E foarte important să primești ceea ce dăruiești. Încercăm să-i formăm să fie foarte buni balerini. Dansatori sunt mulți: și de samba, și de mambo, și de dans contemporan, și de neoclasic. Ei sunt balerini. Baletul este arta supremă a dansului. Iar ei reprezintă baletul. Datorită devotamentului lor am câștigat acest premiu pentru cel mai bun spectacol de balet din România”, a spus Horațiu Cherecheș.

„ÎI MULȚUMIM, ÎN PRIMUL RÂND, PUBLICULUI CONSTĂNȚEAN” Într-un moment de respiro, directorul Companiei de Balet, Monica Cherecheș, care la Iași a primit un Premiu de Excelență, a găsit răgazul pentru a vorbi despre performanțele din fața și din spatele scenei. „Este o mare realizare pentru Teatrul Național de Operă „Oleg Danovski” faptul că ne-am întors de la Iași cu atâtea premii. Îi mulțumim, în primul rând, publicului constănțean, pentru că ne susține, și mulțumim tuturor compartimentelor care ne-au ajutat, deoarece munca din fața scenei este completată de cea din spatele scenei, a întregului colectiv. Premiul de Excelență primit de mine reprezintă o încununare a întregilor ani pe care i-am petrecut pe scenă și în spatele ei, alături de generația tânără. Pentru acest lucru îi mulțumesc managerului Teatrului „Oleg Danovski”, Daniela Vlădescu, pentru că m-a propus pentru acest premiu”, a spus Monica Cherecheș.

PREGĂTIRI PENTRU TURNEU Artiștii Companiei de Balet continuă să repete și zilele acestea, pentru „Peer Gynt”, pentru „Spărgătorul de nuci” din 6 decembrie și pentru tradiționalul turneu din Germania.

Citește și:

Seri norvegiene, la Teatrul „Oleg Danovski”

Zilele Culturii Norvegiene, celebrate la Constanţa