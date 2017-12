Premii pentru „Meseriile mării”

Alianța Franceză din Constanța a lansat, în luna mai, o provocare pentru pasionații de fotografie și de mare - concursul „Meseriile mării / Les métiers de la mer”. 24 de persoane au răspuns provocării, înscriindu-se în concurs cu 64 de fotografii, din care doar 20 au intrat în cursa pentru cele trei premii și trei mențiuni. Cele 20 de imagini finaliste au fost expuse, ieri, în foaierul Muzeului Marinei Române, iar cele mai bune au fost premiate.

PRIMUL CONCURS ȘI PRIMUL PREMIU ÎN ȘASE ANI Cea mai inspirată fotografie a fost cea realizată de Anca Dumitrache, o bucureșteancă născută la Constanța. „O bună prietenă de-a mea mi-a transmis informația despre acest concurs și m-am decis să particip dintr-un impuls de curaj, pentru că, deși fac fotografii de mai bine de șase ani, nu am avut atâta încredere în mine încât să particip la un concurs”, a spus Anca Dumitrache, de profesie inspector de resurse umane. Aceasta s-a înscris în concurs cu trei fotografii, toate realizate în Vama Veche, la răsăritul soarelui.

Premiul al II-lea a fost obținut de Alexandra Miclăuş, pentru „Un capitaine de 14 ans”, pe locul al III-lea aflându-se lucrarea „La pescuit” a lui Mihai Tozar. Mențiuni au primit Gabriel Dragoslav, pentru „Silence on the Night” şi „On the

Pier“, respectiv Maximiliana Tacu - „Culegătorii de scoici“.

COMISIA DE JURIZARE Respectarea tematicii, creativitatea şi originalitatea au fost criteriile care au stat la baza jurizării. Comisia de jurizare a fost formată din artistul Constantin Grigoruță, consulul onorific al Republicii Franceze la Constanța, Doru Glăvan, și reprezentantul CMA Ships România, Romeo Stavăr.

Concursul „Meseriile mării / Les métiers de la mer” a fost realizat de Alianța Franceză din Constanța, în parteneriat cu CMA Ships România - sponsorul principal - şi Muzeul Marinei Române.