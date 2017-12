Premii pentru participanţii la sesiunea de comunicări ştiinţifice de la UMC

Cele mai bune lucrări ale studenţilor participanţi la sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Universitatea Maritimă din Constanţa, în zilele de 15 şi 16 mai, au fost premiate. Atunci, manifestarea a reunit peste 150 de studenţi din mai multe centre universitare din ţară şi din Bulgaria, de la Academia Navală Nikola Vaptsarov şi studenţi din cadrul Asociaţiei Maritime Studenţeşti din Turcia (DODER). Lucrările prezentate au fost împărţite pe şapte secţiuni. Juriul a premiat 29 dintre cele mai bune lucrări în bani. Manifestarea a constituit şi un bun prilej de strîngere a legăturilor între studenţii români şi străini atît în cadrul formal al prezentării lucrărilor cît şi în cadrul informal de la Baza nautică a universităţii unde s-au bucurat de toate facilităţile puse la dispoziţie de universitate. Studenţii Universităţii Maritime din Constanţa sînt de asemenea puternic implicaţi şi în activităţi ştiinţifice la nivel naţional. La sesiunea de comunicări ştiinţifice \"Traian Lalescu\", faza naţională, mai 2009, organizată de Universitatea Politehnică Bucureşti, studenţii Caranica Alexandru, Ştefan Vali Mihaela şi Topolov Andreea de la Facultatea Electromecanică Navală, specializarea Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii, sub îndrumarea unui colectiv de cadre didactice de la Catedra de Ştiinţe Matematice, au obţinut premiul special interdisciplinar pentru lucrarea \"Software toolkit for simulating the particle detector efficiency\". În cadrul concursului naţional de matematică \"Traian Lalescu\", studentul Robert Maxim de la facultatea de Navigaţie şi Transport Naval, specializarea Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial, anul I de studiu, a obţinut premiul trei. Premiul este cu atît mai onorant cu cît studentul nu a fost pregătit în mod special pentru acest concurs prin consultaţii suplimentare, ci cunoştinţele sale au fost acumulate în cadrul cursurilor şi seminariilor care fac parte din curriculum, a făcut precizarea şeful Catedrei de Ştiinţe Matematice din Universitatea Maritimă. Studentul Martinescu Emil Gabriel de la Facultatea Electromecanică Navală, specializarea Electromecaică, anul II, a primit Premiul Special la faza naţională a concursului profesional ştiinţific \"CC Teodorescu\" de Rezistenţa materialelor, organizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării împreună cu Asociaţia Naţională de Tensometrie şi Asociaţia Generală a Inginerilor din România. Universitatea sprijină studenţii cu performanţe deosebite la învăţătură şi în activitatea ştiinţifică şi face eforturi pentru a motiva şi implica tot mai mulţi studenţi în aceste activităţi.