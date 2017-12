Premii pentru voluntari

Alături de Direcţia pentru Sport şi Tineret Constanţa, Asociaţia Together Everyone Achieves More (TEAM) îşi premiază voluntarii şi colaboratorii. Evenimentul aduce împreună mai mult de 150 de tineri, copii, părinţi, profesori, atât din Constanţa, cât şi din ţară. ”Atmosfera de sărbătoare, cu momente artistice, colinde, premii, va face ca finalul de an să aducă împreună marea familie TEAM”, potrivit preşedintelui Asociaţiei Together Everyone Achieves More, Daniela Ghiţoiu. Evenimentul va avea loc vineri, 23 decembrie 2016, la Sala „Remus Opreanu“ din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, în intervalul 12.00 - 15.00. ”Asociaţia realizează în fiecare an mai mult de 500 de acţiuni, proiecte, traininguri pentru leaderi de tineret şi pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale, la nivel naţional, fiind susţinută de mai mult de 1.200 de voluntari şi parteneriind cu şcoli, inspectorate şcolare, direcţii pentru sport şi tineret, consilii locale şi judeţene, alte ONG-uri etc”, potrivit TEAM.