Premii record la “Gala Sportului Constănţean”, oferite de Consiliul Judeţean

Sportul constănţean a trăit ieri momente de sărbătoare, cei mai buni sportivi ai judeţului de la ţărmul mării fiind premiaţi în cadrul unei spectacol emoţionant, desfăşurat la Teatrul de Stat Constanţa. Devenită deja tradiţie, “Gala Sportului Constănţean”, organizată pentru al şaselea an consecutiv de Consiliul Judeţean Constanţa în colaborare cu Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa a adus pe scenă performerii sportului constănţean, recompensîndu-i pentru rezultatele obţinute de-a lungul anului 2007. Emoţiile şi bucuriile prilejuite de premiere au fost combinate cu numeroase momente artistice, susţinute de artişti importanţi din show-bizul românesc, printre care Nicoleta Luciu, Mihai Trăistariu, Delia şi Alesia. Prezentat de fosta campioană olimpică la gimnastică artistică Andreea Răducan şi de redactorul şef al secţie sport de la TV Neptun, Gabriel Diceanu, spectacolul a început cu premierea celor mai bune asociaţii sportive şi cu acordarea premiilor speciale, urmate de decernarea Trofeului pentru Fair-Play şi Toleranţă în Sport. În premieră, pentru acest eveniment au fost acordate premiile presei sportive constănţene, jurnaliştii urcînd pentru prima oară pe aceeaşi scenă cu sportivii. Un moment emoţionant l-a reprezentat acordarea premiului pentru întreaga activitate în presa constănţeană, jurnalistului Claudiu Val, primul ziarist sportiv al cotidianului “Telegraf”, dar şi alte două distincţii decernate post-mortem, pentru Liviu Bruckner şi Gabriel Milcescu. Cele mai bune cluburi constănţene, de juniori, respectiv seniori şi-au primit distincţiile din partea organizatorilor prin intermediul consilierului judeţean, Petrică Munteanu, LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa respectiv CS Farul fiind “abonate” în ultimii ani la primul loc al podiumului.

CVM Tomis, în topul celor mai bune echipe

S-a trecut apoi la premiile individuale, primii urcînd pe scenă cei mai mici dintre sportivi, juniorii pregătiţi deja să ducă mai departe faima sportului constănţean, premierea fiind oficiată de directorul DSJ, Elena Frîncu. Pentru al doilea an consecutiv, Eliza Samara s-a încununat cu titlul de “regină” a juniorilor din judeţul de la ţărmul mării, jucătoarea de tenis de masă dominînd cu autoritate clasamentul prin performanţele înregistrate în acest an. “Este un lucru extraordinar şi cred că oricine şi-ar fi dorit să fie pe primul loc în sportul constănţean. Pentru mine este ultimul an ca junioară, mă bucur mult că-l închei astfel şi sper ca pe urmele mele să calce alte colege de la tenis de masă. Trecerea la seniori reprezintă un pas important, dar cu multă muncă am încredere că vor veni rezultatele”, a mărturisit Samara.

Primul loc în topul seniorilor a fost ocupat de campionul european de la gimnastică aerobică, Mircea Zamfir, transferat din capitală la CS Farul chiar la începutul acestui an. Oficiile de gazdă la premierea celor mai buni sportivi seniori constănţeni au fost îndeplinite de Cristian Zgabercea, directorul Direcţiei de Cultură, Sport, Tineret şi Sănătate din cadrul CJC Constanţa. “Sincer să fiu, nu mă aşteptam să ajung atît de sus într-un timp scurt în topul sportului constănţean. Am încercat să-mi fac cît mai bine treaba, să realizez ceea ce mi-am propus şi vreau să-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru darurile care au venit ulterior. Cîştigarea titlului european a fost o surpriză şi pentru mine, iar desemnarea mea drept cel mai bun sportiv constănţean reprezintă o recunoaştere a muncii depuse”, a spus Zamfir, care a primit drept cadou şi un dans cu Nicoleta Luciu.

Finalul a aparţinut premierii celor mai buni sportivi şi celor mai bune echipe ale anului 2007, distincţiile fiind oferite de reprezentantul CJC Constanţa, Cristian Zgabercea. Desemnată cea mai bună echipă, campioana CVM Tomis Constanţa a fost reprezentată doar de directorul executiv Serhan Cadîr, restul oficialilor şi jucătorii fiind plecaţi la Innsbruck pentru meciul cu Hypo Tirol din oprimile Cupei CEV. “Este o încununare a eforturilor depuse într-o perioadă de cinci ani şi pe care vrem să le continuăm prin cîştigarea unei cupe europene şi participarea în cea mai puternică întrecere intercluburi din Europa, Cupa Indesit. Totodată, reprezintă un pas către recunoaşterea pe plan european pe care ne-o dorim foarte mult. Am urmat exemplul handbalului, iar cum se întîmplă de obicei, elevul şi-a depăşit profesorul”, a spus Serhan Cadîr.

Premii record pentru sportivi

Festivitatea s-a încheiat cu un spectaculos foc de artificii, însoţit de o “ploaie” de confetti, pe acordurile celebrei melodii “We are the champions”. “A fost o gală reuşită, în care s-a pus mult suflet şi respect din partea autorităţilor locale, Consiliului Judeţean Constanţa şi Direcţiei de Sport. Evenimentul a reprezentat un semn de apreciere pentru eforturile depuse de sportive şi conducătorii de cluburi în acest an”, a spus directorul DSJ Constanţa, Elena Frîncu. “Orice comunitate care se respectă îşi face la sfîrşit de an un bilanţ în care îşi onorează cei mai buni membrii ai săi. Sportivii constănţeni sînt printre cei mai buni din ţară şi merită să fie premiaţi aşa cum Consiliul Judeţean încearcă să facă an de an”, a adăugat consilierul judeţean Petrică Iordache. Sportivii constănţeni au fost premiaţi cu o sumă record, 400.000 de lei, pusă la dispoziţie de Consiliul Judeţean Constanţa şi Direcţia pentru Sport.