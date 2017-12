Premii speciale la Palm Sprigs

Protagoniştii lung-metrajelor "Babel" şi "Little Children" s-au numărat printre cîştigătorii galei premiilor speciale acordate în cadrul Festivalului de Film de la Palm Springs, la sfîrşitul săptămînii trecute. Brad Pitt, Cate Blanchett, Adriana Barraza şi Rinko Kikuchi au fost prezenţi la această gală pentru a primi premiul pentru cea mai bună distribuţie atribuit colectivului de actori care au jucat în filmul "Babel". Acestora li s-a alăturat realizatorul lungmetrajului, Alejandro Gonzalez Inarritu, care a fost numit regizorul anului. De altfel, Alejandro Inarritu, Adriana Barraza, Rinko Kikuchi şi Brad Pitt se numără printre artiştii care au fost nominalizaţi şi la premiile Globul de Aur care vor fi decernate pe 15 ianuarie.

Cate Blanchett a fost recompensată cu premiul pentru întreaga carieră. În 2006 au fost lansate trei filme care au avut-o în distribuţie pe actriţa australiancă: "Babel", "Notes On A Scandal" şi "The Good German". Kate Winslet, protagonistă a lung-metrajului "Little Children" a fost recompensată cu premiul Desert Palm pentru stilul natural de interpretare. Jessica Biel, protagonistă a serialului de televiziune de succes "Al şaptelea cer" şi a lung-metrajului "The Illusionist", şi Adam Beach, protagonist al filmului "Flags of Our Fathers", în regia lui Clint Eastwood, au primit premiul Rising Star.

Premiul Sony Bono Visionary a fost atribuit lui Todd Field pentru excelenţă în actorie, regie, producţie de filme, concepere de scenarii şi creaţie muzicală. Premiul Frederick Loewe pentru compoziţie muzicală a revenit lui Philip Glass pentru "The Illusionist", "Notes on a Scandal", în timp ce premiul oferit de Screen Actors Guild Foundation Patron of the Arts a revenit lui Sydney Pollack. Tînăra speranţă Jennifer Hudson a fost recompensată cu premiul pentru debut. Festivalul de Film de la Palm Springs se va încheia pe 15 ianuarie.