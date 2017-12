Premii surpriză la Crosul “1 Decembrie”

Devenit deja tradiţie, Crosul “1 Decembrie”, organizat de Liceul Internaţional de Informatică din Constanţa, în colaborare cu DJST Constanţa, Asociaţia Judeţeană de Atletism, Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Poliţia Rutieră şi Inspectoratul de Jandarmi, sub motto-ul “Aleargă pentru sănătatea ta, aleargă pentru România!”, se pregăteşte de startul ediţiei a 12-a. Organizatorii îi invită şi în acest an pe toţi amatorii de mişcare la întrecerea prilejuită de sărbătorirea Zilei Naţionale a României, pregătind în acest sens 600 de tricouri, care vor fi oferite la startul competiţiei, dar şi numeroase premii oferite câştigătorilor. Printre invitaţii de onoare se numără şi Consulul Republicii Turcia la Constanţa, Fusun Aramaz. Startul este programat joi, 1 decembrie, la ora 9.30, din faţa Statuii Victoriei din parcul Primăriei Municipiului Constanţa, şi va fi dat de Răzvan Florea, singurul medaliat olimpic din istoria înotului masculin românesc. Se va alerga pe o distanţă de aproximativ 2 km, pe traseul statuia Victoriei - Bd-ul Tomis - Bd-ul Ferdinand - str. Mircea cel Bătrân - Bd-ul Tomis, sosirea urmând să aibă loc în faţa Liceului Internaţional de Informatică. Ca şi anul trecut, organizatorii vor face clasamente distincte între sportivii de performanţă şi amatori. Astfel, pentru primii sportivi de performanţă ajunşi la linia de sosire, la feminin şi masculin, se va acorda câte un premiu în valoare de 200 de lei, în timp ce primii clasaţi din rândul elevilor, băieţi şi fete, de la gimnaziu şi liceu, vor primi drept premiu o excursie în Turcia.

„DJST şi celelalte instituţii ale statului sunt onorate de această propunere venită în urmă cu 12 ani şi devenită între timp tradiţie. Ne motivează de fiecare dată, iar copiii au prilejul să alerge şi să se bucure de mişcare. Îmi doresc ca anul viitor, când se împlinesc 13 ediţii, număr de care sunt puternic legată, să fiu eu cea care va da startul, chiar dacă voi fi deja la pensie”, a spus Elena Frîncu, director DJST, la conferinţa desfăşurată de presă ieri. „Sperăm ca vremea să ţină cu noi şi la startul întrecerii să fie cât mai mulţi amatori de mişcare. Săptămâna trecută am organizat un concurs de matematică la care au participat peste 46.000 de elevi din toată ţara şi vrem să atragem atenţia elevilor buni la învăţătură şi asupra sportului. Este un cros prin care sărbătorim Ziua Naţională a României şi suntem alături de voi”, a declarat directorul liceului constănţean, Hamdi Akyol. „Îmi aduc aminte că, în urmă cu 12 ani, iniţiativa Liceului Internaţional de Informatică a fost primită cu un pic de zâmbet, dar s-a demonstrat că seriozitatea acestei instituţii nu poate fi pusă la îndoială. Organizatorii ne-au arătat ce înseamnă să demarezi un lucru şi să te ţii de el. Entuziasmul a rămas, în ciuda trecerii anilor şi a schimbării directorului şi este un model pentru noi toţi. Crosul a devenit deja un brand şi este aşteptat cu sufletul la gură, ca şi alte evenimente sportive majore organizate la Constanţa”, a adăugat Cătălin Ganera, vicepreşedintele Asociaţiei Judeţene de Atletism. „Este un eveniment care se încrie în seria manifestărilor prilejuite de Ziua Naţională a României, iar participanţii vor alerga pentru ei, dar şi pentru România”, a declarat Constantin Daba, directorul adjunct al Liceului Internaţional de Informatică. „Salut iniţiativa Liceului Internaţional de Informatică, mai ales că reuşeşte să continue această activitate an de an. Este un mod fericit de a sărbători Ziua Naţională, dar şi de a promova mişcarea în rândul tinerilor”, a completat inspectorul şcolar Valentin Egor. „Pentru toţi cei veniţi din mediul rural vom asigura o mini masă de prânz la finalul întrecerii”, a spus Mihai Orzan, consilier DJST. La cros şi-a anunţat participarea şi mai multe persoane cu dizabilităţi, care vor sărbători astfel şi Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi, de pe 3 decembrie.