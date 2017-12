Premii surpriză la Crosul “Olimpic”

Amatorii de mişcare de toate vîrstele sînt învitaţi duminică, ora 10.00, în faţa Sălii Sporturilor, pentru cel de-al 21-lea start al Crosului “Olimpic”. Cu desaga plină de premii, organizatorii anunţă o ediţie inedită în acest an, din care nu vor lipsi surprizele pentru toţi cei care se vor angrena la competiţie. În afara faptului că vor fi premiaţi primii participanţi la feminin şi masculin, sponsorii au pus la bătaie în acest an alte premii speciale, care vor fi acordate primilor zece băieţi şi primele zece fete cu vîrsta sub zece ani, primii zece bărbaţi şi primele zece femei cu vîrsta peste 40 de ani, primele trei jurnaliste şi primii trei jurnalişti, dar şi cea mai numeroasă familie participantă. Surprizele nu se opresc aici, organizatorii pregătind pentru acest cros o mie de tricouri pentru alergători. Toţi cei care vor intra în posesia lor vor putea petrece o zi întreagă în parcul de distracţii “Aqua Magic”. Aşadar, o zi întreagă de adrenalină pentru toţi iubitorii de mişcare, dar şi o festivitate de premiere aşa cum se cuvine, organizată, în premieră, la “Aqua Magic”. În ceea ce priveşte traseul, ediţia din acest an va avea un alt punct de sosire, în loc de Radio Vancanţa, concurenţii urmînd să alerge pînă la “Aqua Magic”. Traseul pe care trebuie să-l parcurgă concurenţii este următorul: Sala Sporturilor - Bd-ul Tomis - Bd-ul Mamaia - “Aqua Magic”. Evenimentul este organizat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, Academia Olimpică Română Filiala Constanţa, Direcţia pentru Sport a Judeţului şi “Aqua Magic”, iar parteneri sînt Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Constanţa, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Universitatea “Ovidius”, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Asociaţia Judeţeană de Atletism, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Poliţia Rutieră, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Gruparea Mobilă de Jandarmi, Serviciul Judeţean de Ambulanţă, Radio Vacanţa Mamaia şi Telegraf & TV Neptun.