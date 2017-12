Premiile Grammy, mai sărace cu 31 de categorii din 2012

Organizatorii galei Grammy au anunţat, miercuri, că vor reduce numărul categoriilor de premii de la 109 la 78, începând cu ediţia din 2012, într-o încercare de revizuire capitală a evenimentului, adoptată cu scopul de a reduce structura exagerat de ”umflată” a acestuia. Multe dintre categoriile existente vor fi comasate, altele vor fi anulate iar concurenţii din genuri muzicale diferite vor concura în câteva categorii noi, de interes general. Categoriile cele mai importante, cel mai bun album, cel mai bun cântec al anului, cea mai bună înregistrare a anului şi cel mai bun cântăreţ debutant, vor rămâne neschimbate. Neil Portnow, preşedintele Recording Academy, a spus că ”aceste modificări au fost adoptate în urma unor discuţii pasionate şi stânjenitoare” şi că ”aceste modificări vor fi destul de tulburătoare pentru anumiţi muzicieni”. Totodată, el a spus că ”restructurarea a fost necesară pentru a menţine prestigiul celor mai mari premii ce sunt acordate de profesioniştii din industria muzicală”. Telespectatorii nu vor remarca aceste schimbări, deoarece doar 10 premii dintre acestea sunt anunţate în timpul celor trei ore şi jumătate cât durează transmisiunea televizată. Restul trofeelor sunt decernate mai devreme în timpul zilei, în cadrul unei ceremonii ce este difuzată doar pe internet.

Domeniul R&B a suferit cele mai mari reduceri, numărul premiilor ce vor fi decernate fiind înjumătăţit la patru trofee. Cele trei trofee pentru interpretare vocală R&B - cântăreţi, cântăreţe şi grupuri - vor fi comasate într-un singur trofeu de interpretare R&B. Bill Freimuth, vicepreşedintele Recording Academy, a explicat aceste reduceri prin faptul că unele dintre categoriile R&B au primit prea puţine propuneri în ultimii ani. Printre celelalte modificări ce vor fi operate se numără comasarea într-o singură categorie a trofeelor separate pentru cea mai bună prestaţie vocală feminină şi masculină la categoria solişti de muzică pop. O nouă categorie similară, cea mai bună prestaţie rock, înlocuieşte categoriile separate pentru cea mai bună prestaţie vocală rock solo şi cea mai bună prestaţie rock realizată de un duet sau un grup. De asemenea, categoriile metal şi hard rock au fost comasate. În domeniile pop, rock şi country, categoriile pentru prestaţiile instrumentale au fost suprimate. Stilul rap a scăpat relativ neatins, numărul categoriilor sale scăzând la cinci, prin comasarea categoriilor prestaţie solo şi prestaţie de grup într-o singură categorie - cea mai bună prestaţie de muzică rap. Numărul premiilor decernate pentru muzica latino a scăzut de la şapte la patru. Artiştii din acest stil muzical au oricum propria lor gală, Latin Grammy Awards, care se adresează pieţelor internaţionale, în timp ce gala premiilor Grammy se adresează artiştilor din SUA. Numărul premiilor din domeniul muzicii jazz a scăzut de la şase la patru, iar cel al trofeelor decernate în categoriile de muzică clasică a scăzut de la 13 la nouă.

O altă modificare importantă: o categorie va fi eliminată din ceremonia anuală de decernare a premiilor Grammy, dacă organizatorii galei vor primi mai puţin de 25 de nominalizări în timpul procesului de eligibilitate. În prezent, numărul minim de nominalizări este de 10. Dacă această situaţie se va prelungi pentru o perioadă de trei ani consecutivi, atunci acea categorie va fi eliminată definitiv. Dacă o categorie va primi între 25 şi 39 de propuneri, doar trei dintre ele vor fi nominalizate în acel an. De obicei, fiecare categorie are cinci nominalizaţi. Gala premiilor Grammy are loc de obicei în luna februarie. Data celei de-a 54-a ediţii va fi anunţată peste câteva săptămâni.