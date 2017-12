Premiile individuale la “Talent Cup”, acaparate de Academia Hagi

Dacă nu au reuşit să-şi păstreze titlul cucerit la ediţia din 2011 a “Talent Cup”, juniorii Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi au totuşi suficiente motive de mândrie. Au evoluat foarte bine în cele trei partide disputate, iar la final au obţinut trei premii individuale în urma voturilor exprimate de reprezentanţii celor patru echipe participante. Ionuţ Mitriţă a fost ales cel mai bun jucător al turneului după ce a impresionat întreaga asistenţă cu tehnicitatea sa, iar titlul de golgeter a fost împărţit între Andrei Luduşan (16 ani) şi acelaşi Ionuţ Mitriţă (17 ani), ambii cu câte două reuşite. „Mă bucur că am fost apreciat inclusiv de către adversari şi vreau ca în continuare să nu dezamăgesc. Trebuie să demonstrez cât mai multe. Păcat că nu am câştigat şi turneul pentru că am jucat bine şi se putea mult mai mult decât acest loc trei. Ne-am dorit primul loc, nu s-a putut de această dată, dar vom munci şi mai mult pentru ca la ediţia următoare să câştigăm“, a declarat tânărul Ionuţ Mitriţă. Născut pe 8 februarie 1995, la Craiova, Alexandru Ionuţ Mitriţă este un mijlocaş de picior drept.

“REGELE”, MULŢUMIT DE TURNEU. Cel mai bun fotbalist român din toate timpurile, Gheorghe Hagi, s-a declarat mulţumit la final de calitatea jocurilor, mai ales că s-a evoluat şi pe o căldură greu de suportat. „Sperăm ca acest turneu să crească de la an la an, să aibă continuitate, pentru că tinerii jucători au nevoie de astfel de partide. Noi ne-am prezentat destul de bine, mai ales că s-a jucat în fiecare zi. Fiecare copil a dorit să arate cât mai mult, au existat destule realizări, aşa cum a fost şi cu Mitriţă, dar şi alţi jucători s-au remarcat. Sperăm ca astfel de turnee să îi ajute să facă pasul cât mai repede către fotbalul mare“, a precizat Gheorghe Hagi.