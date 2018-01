Premiile MTV Europe 2008 vor fi decernate la Liverpool

A 15-a ediţie a MTV Europe Music Awards va avea loc pe data de 6 noiembrie 2008 la Liverpool, fiind pentru a treia oară cînd ceremonia este organizată în Marea Britanie de la prima ediţie a premiilor, din 1994 de la Berlin. Ceremonia anuală este urmărită în 100 de ţări şi are o audienţă potenţială de 1,5 miliarde de spectatori. Festivitatea va avea loc la Echo Arena din Liverpool şi va coincide cu faptul că acest oraş a fost ales capitală culturală a Europei în 2008. Liverpool are o bogată moştenire muzicală şi tradiţie în producerea de personalităţi ale culturii populare, cei mai celebri fiind, bineînţeles, membrii trupei Beatles. Este a treia oară cînd popularele premii sînt decernate în Marea Britanie, după Londra în 1996 şi Edinburgh în 2003. Anul acesta, ceremonia de decernare a MTV Europe Music Awards are loc joi seară, la Munchen.