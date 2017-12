Premiile Sindicatului scenografilor americani

Filmele “Discursul regelui”, “Începutul” şi “Lebăda neagră” au câştigat principalele premii ale Sindicatului scenografilor americani / Art Directors Guild (ADG), sâmbătă seară, la Los Angeles. Cea de-a 15-a gală a premiilor care recompensează excelenţa în scenografie, Excellence in Production Design Awards, a avut loc sâmbătă seară, la Beverly Hilton Hotel din Beverly Hills. Drama britanică “Discursul regelui / The King\'s Speech” a câştigat premiul pentru cea mai bună scenogrfie a unui film de epocă, care i-a revenit Evei Stewart, thriller-ul “Începutul / Inception”, a fost premiat la categoria fantasy, câştigătorul fiind scenograful Guy Hendrix Dyas, iar “Lebăda neagră / Black Swan”, pentru scenografia unui film contemporan, semnată de Therese DePrez.

Producţiile de televiziune “Mad Men”, “Secrets in the Wall”, “Modern Family” şi “Saturday Night Live” au fost de asemenea premiate de ADG, ca şi scenografia galei premiilor Oscar de anul trecut, semnată de David Rockwell. Premiul pentru reclamă a fost câştigat de Jesse Benson, pentru producţia “Ice Fishing”, pentru marca de bere Dos Equis. Patricia Norris a fost distinsă cu premiul pentru întreaga carieră, iar Syd Dutton şi Bill Taylor au fost premiaţi pentru contribuţia extraordinară adusă scenografiei de cinema. Totodată, ADG a decis să îi includă pe Alexander Golitzen, Albert Heschong şi Eugène Lourié în Production Designer\'s Hall of Fame.