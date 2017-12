Cîntăreaţa şi actriţa Doris Day, compozitorul Burt Bacharach şi grupul rock The Band vor primi premiul Grammy pentru întreaga carieră, pe 9 februarie, în cadrul unei ceremonii ce va avea loc la Los Angeles, cu o zi înainte de cea de-a 50-a ediţie a prestigioaselor premii. Pe lista vedetelor care vor fi recompensate cu un premiu Grammy pentru întreaga carieră mai figurează cîntăreţul de jazz Cab Calloway, violonistul Itzhak Perlman şi instrumentiştii de jazz Max Roach (tobe) şi Earl Scruggs (banjo). Acest premiu va fi acordat postum lui Cab Calloway, care a murit în 1994, lui Max Roach, care a murit în august şi lui Richard Manuel şi Rick Danko, membri ai The Band.

Premiile pentru întreaga carieră sînt acordate, de cele mai multe ori, unor artişti importanţi care nu au cîştigat niciodată un Grammy. Excepţie face compozitorul Burt Bacharach, de 79 de ani, care a cîştigat deja şase premii Grammy. Doris Day, în vîrstă de 83 de ani, a fost una dintre cele mai celebre actriţe de la Hollywood, din anii \'40 şi pînă în anii \'70. “Whatever Will Be, Will Be (Que Sera, Sera)”, unul dintre cîntecele lansate de Doris Day, a cîştigat un premiul Oscar, în 1956.