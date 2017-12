Premiu imSMART pentru IT-iştii ovidieni

O veste bună vine de la Universitatea „Ovidius” Constanţa (UOC), veste ce contribuie la recredibilizarea instituţiei de învăţământ, şubrezită de scandalurile în care a fost târâtă în acest an. Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul UOC anunţă un nou premiu pentru studenţii săi. Echipa formată din studenţii din anul I, specializarea Informatică - Andrei Ababei, Dragoş Aramă, Costin Botez şi Sergiu Buriu a obţinut premiul al III-lea la Concursul naţional imSMART 2013. „Informatics and Mathematics Students Moving Ahead in Research and Technology” este un proiect realizat de Asociaţia Studenţilor la Matematică şi Informatică (ASMI) şi Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii din Bucureşti (FMI), ce se adresează atât studenţilor interesaţi de progresul în domeniul informaticii, cât şi firmelor de profil. Potrivit comunicatului emis de UOC, la competiţie au participat cu proiecte studenţi de la licenţă sau masterat, de la facultăţile cu profil IT din ţară. Echipa constănţeană, numită „Wall Breakers”, a realizat o aplicaţie inedită: un joc interactiv în care personajul principal (Mike) trece printr-o serie de labirinturi cu numeroase obstacole, dar şi cu bonusuri pentru a putea accede la un nivel superior. Aplicaţia a fost realizată de studenţi în doar câteva zile, iar imSMART 2013 este primul lor concurs. Şi iată că prima competiţie din viaţa lor de student a fost încununată de succes, „Wall Breakers” câştigând, pe lângă respectul tinerilor IT-işti, şi premii consistente din partea organizatorilor.