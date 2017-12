Premiu Nobel pentru lupta anticorupție

Cunoscută sub denumirea de "Premiul Nobel alternativ", distincția "Right Livelihood Award", a fost acordată unei ziariste de investigații din Azerbaidjan, celebră pentru anchetele sale despre afacerile dubioase ale liderilor politici din fostul stat sovietic. Khadija Ismayilova, care este prima câștigătoare din această țară a acestui trofeu acordat de fundației Right Livelihood Award, cu sediul la Stockholm, a fost premiată, conform juriului, pentru "curajul și tenacitatea de care a dat dovadă în expunerea corupției de la cel mai înalt nivel guvernamental". În urmă cu doi ani, ea a fost condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare cu executare de către autoritățile azere, dar, la presiunile comunității internaționale, pedeapsă a fost comutată în trei ani și jumătate cu suspendare, după ce ziaristă a petrecut aproape 9 luni după gratii.

Alături de Ismayilova, au mai fost premiați activiști și avocați care luptă pentru dreptate socială, printre care Yetnebersh Nigussie, o activistă etiopiană nevăzătoare, răsplătită pentru "promovarea incluziunii și drepturilor persoanelor cu dizabilități". Avocatul indian Colin Gonsalves, fondatorul Human Rights Law Network (HRLN), a primit mențiune pentru decizia judecătorească obținută în favoarea respectării drepturilor fundamentale ale celor mai marginalizați și vulnerabili cetățeni indieni. În 2001, Gonsalves a obținut o hotărâre judecătorească prin care toți școlarii au primit o masă gratuită. Suma oferită celor trei câștigători este de 3 milioane de coroane, echivalentul a 374.000 de dolari.

Un avocat american specializat în dreptul mediului, Robert Bilott, a fost desemnat câștigător onorific, ceea ce înseamnă că nu va primi o sumă de bani.Acesta a reprezentat 70.000 de oameni din statul Virginia de Vest într-un caz de poluare a apei de băut cu o substanță chimică folosită la fabricarea tigăilor neaderente. Anul acesta, juriul a desemnat câștigătorii dintre cele 102 nominalizări din 51 de țări, iar ceremonia de decernare a premiilor va avea loc pe 1 decembrie.