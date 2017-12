Premiu pentru „Cealaltă Irina\"

Lungmetrajul „Cealaltă Irina\", de Andrei Gruzsniczki, a obţinut premiul pentru cea mai bună regie - Atlas d\'Argent - la Festivalul Internaţional de Film de la Arras (Franţa), desfăşurat în noiembrie. Filmul s-a aflat în competiţia europeană alături de alte producţii precum „Alle anderen\", de Maren Ade (Germania), „Buick Riviera\", de Goran Rusinovic (Croaţia/ Germania), „Here and there\", de Darko Lungulov (Serbia/ Germania/ SUA), „Once upon a time in the provinces\", de Ekaterina Chagalova (Rusia), „Qui a peur du loup\", de Maria Prochazkova (Cehia) şi „Scratch\", de Michal Rosa (Polonia).

De asemenea, au mai fost premiate două filme finlandeze din cadrul acestei secţiuni - „The Girl\", în regia lui Fredrik Edfeldt, distins cu Marele Premiu al Juriului - Atlas d\'Or şi „Forbidden Fruit\" de Dome Karukoski, care a câştigat Premiul Publicului. „Cealaltă Irina\", filmul de debut în lungmetraj al regizorului Andrei Gruzsniczki, mai are în palmaresul de trofee Marele Premiu şi Premiul FIPRESCI, obţinute la cea de-a cincea ediţie a Festivalului de Film de la CinePécs Moveast (8 - 11 octombrie), Marele Premiu la Festivalul Anonimul 2009, precum şi Premiul Zilelor Filmului Românesc, obţinut la cea de-a opta ediţie a Festivalului Internaţional de Film Transilvania - TIFF 2009.

Inspirat dintr-o poveste reală şi avându-i în distribuţie pe Andi Vasluianu, Simona Popescu, Doru Ana şi Gabriel Spahiu, filmul va fi lansat în cinematografele din România pe 11 decembrie. „Cealaltă Irina\" este produs de Fundaţia pentru Arte Vizuale şi distribuit de Transilvania Film.