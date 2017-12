Premiu pentru Douglas, Zeta-Jones absentă

Actorul american Michael Douglas arată stofa din care este făcut, fiind, categoric, o personalitate puternică. Marţi seară, la Londra, actorul american a primit premiul „Omul Anului“ acordat de revista „GQ”, ocazie cu care, cu multă nonşalanţă, a glumit pe seama comentariilor sale neortodoxe despre cancer şi sexul oral, despre care se speculează că au stat la baza răcirii relaţiei cu soţia sa, Catherine Zeta-Jones. Michael Douglas s-a prezentat, bineînţeles, singur, consoarta sa fiind în continuare la New York, unde se pare că se dedică luptei cu propriile probleme de sănătate. „Recent, viaţa mea a imitat arta... Ai parte de o mare sperietură din partea cancerului, deschizi gura... Nu vreau să mai spun nimic, căci sigur iar o să am probleme”, a declarat Michael Douglas, în aplauzele publicului. „Partea cu legenda vie... este un fel de a zice foarte politicos că sunt în a treia parte a vieţii. Savurez cu plăcere acest premiu. Înseamnă foarte mult pentru mine”, şi-a încheiat actorul discursul de primire a distincţiei. Premiul i-a fost înmânat de către prietenul său de lungă durată, Samuel L. Jackson, iar printre spectatorii care l-au aplaudat la scenă deschisă au fost Lou Reed, Russell Brand, Simon Pegg şi Justin Timberlake.

Michael Douglas nu a fost deloc vorbăreţ şi nici nu a părut foarte inspirat să improvizeze ceva. A părut, însă, în mod cert că îşi cântăreşte mai mult vorbele după infamele declaraţii legate de virusul HPV care poate duce la cancer, virus cu transmisie sexuală. Poartă însă în continuare verigheta, aşa că există speranţe că va mai aştepta până când va depune actele de divorţ. După declaraţiile din luna iunie, legate de sexul oral care l-a îmbolnăvit de cancer, Catherine Zeta-Jones a părut mai ruşinată decât soţul său, fiind foarte rar văzută în public, ceea ce a afectat şi turneul de promovare a filmului „RED 2 / Greu de pensionat”, care trebuia să fie marea sa revenire. Lungmetrajul a fost promovat doar de Bruce Willis şi de Mary-Louise Parker. Ca un făcut, şi Bruce Willis a dat-o în bară cu ieşiri necontrolate în faţa jurnaliştilor, iar încasările filmului nu s-au ridicat la nivelul aşteptărilor. Dintr-o actriţă influentă, pe care se băteau producătorii, Catherine Zeta-Jones a ajuns într-un punct mort în carieră, iar la 44 de ani cu greu va mai reuşi să facă rost de proiecte interesante.

Din audienţa de la Londra au lipsit şi membrii familiei Zeta-Jones, care nu mai sunt deloc fani ai lui Michael Douglas. Familia şi prietenii actriţei sunt chiar foarte îngrijoraţi pentru aceasta. Catherine Zeta-Jones şi Michael Douglas au anunţat că iau o pauză pentru a-şi reevalua profesiile şi mariajul, după o căsnicie de 13 ani în care cei doi au părut să treacă împreună prin cele mai mari provocări ridicate de sănătatea lor. Împreună au o avere de aproape jumătate de miliard de dolari şi doi copii, Dylan, de 13 ani, şi Carys, de 10 ani, dar, chiar şi aşa, sunt departe de a fi fericiţi, aşa cum susţin surse din anturajul celor doi. Catherine Zeta-Jones pare să sufere mai mult decât Michael Douglas, pentru că tot timpul şi-a dorit un mariaj la fel de fericit ca acela al părinţilor săi, Pat şi Dai, care sunt împreună de peste 50 de ani. Eşecul căsniciei sale o consumă cel mai tare pe actriţă, iar prietenii şi familia sa se tem că tulburările bipolare de care suferă se vor agrava într-o depresie permanentă. În plus, aceasta a părut că se izolează şi mai tare de ei, la New York, fiind singură în faţa celor mai grele probleme pe care le are. Doar medicaţia nu o va ajuta pe actriţă, dacă nu va găsi şi în realitate sprijinul şi afecţiunea de care are nevoie.