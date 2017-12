Premiul Amelia Earhart pentru o doctorandă româncă

Georgia Deaconu, o doctorandă româncă a Universităţii din Toulouse, a primit prestigiosul premiu ştiinţific Amelia Earhart decernat în fiecare an de Zonta International. Premiul, care recompensează anual tinere femei pentru excelenţă în lucrările lor în ştiinţă şi inginerie legate de domeniul aeronautic şi spaţial, a fost atribuit omului de ştiinţă pentru cercetările sale cu privire la autonomia de ghidare a sateliţilor în întâlnire orbitală. Georgia Deaconu pregăteşte o teză de doctorat la Universitatea din Toulouse III - Paul Sabatier, în cadrul laboratorului de analiză şi arhitectură a sistemelor din Centrul Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică, într-o echipă co-finanţată de Centrul naţional de studii spaţiale franceze şi Astrium EADS.

Zonta este un club internaţional, care reuneşte oameni de ştiinţă şi de afaceri, orientat spre servicii umanitare, interprofesional, apolitic şi nonconfesional. Manageri şi personalităţi care practică profesii diferite dar care urmăresc aceleaşi obiective îşi pun talentele în slujba celorlalţi prin intermediul programelor ce promovează sănătatea şi educaţia femeilor, cât şi implicarea acestora în viaţa economică, socială şi culturală. Organizaţia neguvernamentală are trei Proiecte Internaţionale de Servicii şi un număr de burse permanente susţinute şi finanţate de cele 1250 de cluburi Zonta din întreaga lume. Beneficiarii acestor proiecte şi burse sunt femeile şi copiii, în special prin intermediul proiectelor de educare şi formare. Fiecare club are la rândul său propriile proiecte locale. ONG-ul are rol consultativ în cadrul Consiliului Economic şi Social al Naţiunilor Unite. Are de asemenea observatori la UNESCO, UNICEF, Organizaţia Internaţională a Migraţiei şi Consiliul Europei. Zonta International este prezentă în 68 de ţări.