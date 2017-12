Documentarul „Podul de flori\", în regia lui Thomas Ciulei, a fost recompensat cu Premiul ARTE pentru lungmetraj documentar, în cadrul festivalului de film Duisburger Filmwoche din Germania, care a avut loc în perioada 3 - 9 noiembrie. Duisburger Filmwoche este cel mai important festival de film documentar de limbă germană din Elveţia, Austria şi Germania. „Ne aflăm într-un sat în Europa de Est aflat în afara graniţei Uniunii Europene. Costică ţăranul trăieşte singur cu cei trei copii şi încearcă, cu sensibilitate şi în acelaşi timp, fermitate, să învingă problemele cotidiene. Mama este departe, plecată să cîştige bani. Un film despre absenţă, dar şi unul despre prezenţă şi ajutor reciproc. Un film despre relaţii în familie, între bogaţi şi săraci, Europa şi graniţele ei, între regizor şi eroii săi. Cineastul s-a decis, evitînd elementele extreme sau spectaculoase, să aducă în prim plan caracterul de supravieţuire al vieţii cotidiene. Îi mulţumim cineastului pentru a ne fi luat cu el la trecerea peste această frontieră\", şi-a motivat juriul competiţiei acordarea premiului.

Juriul a fost compus din Silvia Hallensleben, Marie-Claude Reverdin şi Frank Wierke.

„Podul de flori\" va avea premiera americană la Muzeul de Artă Modernă (MoMA) New York, în cadrul festivalului „Documentary Fortnight\", în februarie 2009. „Podul de flori\" prezintă viaţa unui bărbat dintr-un sat din Republica Moldova, care trebuie să aibă grijă de cei trei copii ai săi, după ce soţia lui a plecat la muncă în străinătate. Filmul este ilustrarea unui fenomen social de amploare, migraţia economică masivă, care afectează profund structura familiei.

Pînă în prezent, „Podul de Flori\" a fost distins cu Marele Premiu pentru film documentar „Erinnerung und Zukunft\" (Amintire şi Viitor) şi cu Premiul Go-East în amintirea lui Reinhard Kämpf la Festivalul de Film „go East\" de la Wiesbaden şi a obţinut Prix des Bibliotheques/ Premiul bibliotecilor (oferit de Direcţia Carte şi Lectură din cadrul Ministerului Culturii şi Comunicării din Franţa) şi Menţiunea specială a Juriului de tineret, la Festivalul de film documentar Cinéma du Réel de la Paris.

Thomas Ciulei a mai regizat filmele „Plays of light at the Maxim\" (1990), „Like a bird on the fence\" (1992), „Gratian\" (1995), „Face Mania\" (1997) şi „Asta e\" (2001).