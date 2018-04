Premiul de categoria I la Loto 6 din 49 a fost câştigat

S-a câștigat premiul de categoria I la Loto 6/49, in valoare de 1.375.546,09 lei (peste 295.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 18-10 din Targu Jiu, judetul Gorj, si a fost completat cu doar o variantă simplăla Loto 6/49, prețul acestuia fiind de numai 4,90 lei.Acesta este cel de-al treilea castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49. Ultima data, premiul de categoria I, la Loto 6/49, s-a castigat duminica trecuta, in data de 8.04.2018 si a fost in valoare de 6.613.179,07 lei.

Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor loto, castigatorul are la dispozitie 90 de zile de la data tragerii pentru a-si revendica premiul.