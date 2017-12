Premiul de Excelență în IT, câștigat de un grup de elevi români

Un grup de elevi români care a realizat o pereche de ochelari inteligenți Mitra a câștigat Premiul pentru Excelență în IT 2016 în cadrul celei de-a 27-a ediții a competiției Junior Achievement (JA) Europe Company of the Year, desfășurată în localitatea Lucerna din Elveția. Echipa Oculus a creat o pereche de ochelari concepuți în ajutorul persoanelor cu mari deficiențe de vedere care au fost realizați cu ajutorul unei imprimante 3D. Aceștia sunt dotați cu un set de senzori care analizează toate informațiile despre obiectele din jur, le procesează și le transmit utilizatorului prin sunete de intensitate și frecvență variabile. Echipa Oculus a câștigat și etapa națională a competiției de antreprenoriat Compania Anului 2016. Membrii echipei sunt elevi de la Colegiul Național ”I.L. Caragiale” din București, fiind coordonați de profesoara Mihaela Găvănescu. La competiție au participat peste 200 de tineri întreprinzători din 35 de state europene. Premiul pentru Excelență în IT, oferit de compania AT&T, recunoaște meritele echipei care dă dovadă de inițiativă și de utilizarea creativă a instrumentelor oferite de domeniul IT&C. ”Felicitări echipei Oculus pentru modul creativ în care a utilizat tehnologia pentru a obține ochelari destinați persoanelor cu deficiențe de vedere”, a declarat Peter Daly, reprezentant al companiei AT&T. ”Suntem încântați să susținem Premiul pentru Excelență în IT oferit de JA Europe. Este un alt mod de a-i ajuta pe tineri să învețe cum funcționează lumea afacerilor și cum poate fi folosită pentru bine, astfel încât să poată lua decizii în cunoștință de cauză despre domeniile în care să-și continue educația și viitoarele cariere”, a adăugat el.