Premiul Nobel pentru Ştiinţe Economice a fost decernat economiştilor Peter Diamond, Dale Mortensen şi Christopher Pissarides pentru o teorie care ajută la înţelegerea modului în care şomajul este afectat de politicile guvernamentale, a anunţat Academia Regală Suedeză pentru Ştiinţe.

”De ce sunt atâţia oameni neangajaţi, în condiţiile în care sunt înfiinţate multe locuri de muncă? Cum pot afecta politicile economice şomajul? Laureaţii de anul acesta au dezvoltat o teorie care poate fi folosită pentru a răspunde la aceste întrebări”, se arată într-un comunicat al Academiei Regale Suedeze pentru Ştiinţă. Diamond, Mortensen şi Pissarides au creat modele care ajută la înţelegerea modului în care şomajul, numărul locurilor de muncă vacante sau salariile sunt afectate de legislaţie şi de politicile economice. O concluzie a teoriei acestora este că ajutoarele de şomaj mai generoase duc la un şomaj mai ridicat şi intervale de timp mai lungi în care angajatorii caută angajaţi, iar şomerii încearcă să găsească un loc de muncă. Pe multe pieţe, cererea nu intră întotdeauna în contact imediat cu oferta, explică Academia. Această problemă priveşte, de exemplu, angajatorii care caută mână de lucru şi persoanele care încearcă să găsească un loc de muncă. Procesul de căutare necesită timp şi resurse şi de aceea generează tensiuni pe pieţe. Pe asemenea pieţe, cererea unor cumpărători nu va fi satisfăcută, iar unii vânzători nu vor vinde cât vor. Prin analogie, pe piaţa muncii vor exista atât şomeri, cât şi locuri de muncă vacante. Diamond, profesor la Massachusetts Institute of Technology (SUA) a teoretizat fundamentele acestor tipuri de pieţe, iar Mortensen, profesor la Northwestern University (SUA) şi Pissarides, profesor la London School of Economics and Political Science (Marea Britanie) au extins teoria, făcând-o aplicabilă pe piaţa muncii.

Premiile Nobel, fiecare în valoare de 10 milioane de coroane suedeze, sunt decernate din 1901, cu excepţia celui pentru Economie, instituit în 1968, de către Banca Centrală din Suedia, cu ocazia împlinirii a 300 de ani de la fondarea instituţiei. Premiile au fost create după moartea inginerului suedez Alfred Nobel, inventatorul dinamitei, conform voinţei sale din testament.