Preocupările familiei Osbourne

Dolofana fiică a lui Ozzy Osbourne, starul tv Kelly Osbourne, în vârstă de 23 de ani, a reuşit să slăbească aproape 20 de kilograme în ultimul an, mergând regulat la sala de fitness, pentru că se teme că exerciţiile fizice nu îşi vor mai arăta efectele dacă va sări peste şedinţele de pregătire. “Îmi place să merg la sală de trei ori pe săptămână, împreună cu logodnicul meu, Luke, chiar şi atunci când nu mă simt tocmai bine. Exerciţiile fizice mă fac să simt cum dau afară toxinele din mine. Mergem la sală împreună, dar nu lucrăm la aceleaşi aparate. Eu lucrez împreună cu antrenorul meu şi fac mai ales exerciţii de fitness şi cardio, iar Luke ridică greutăţi. Cred că am ajuns la stadiul în care sunt dependentă de fitness”, a declarat aceasta. Logodnicul ei este Luke Worrall, în vârstă de 20 de ani. Fiica lui Ozzy Osbourne susţine, de asemenea, că datorează o parte din metamorfoza sa fizică şi participării la emisiunea americană Dancing with the Stars. “Mi-am schimbat complet regimul alimentar după ce am participat la Dancing with the Stars”, a declarat tânăra, adăugând că această emisiune a făcut-o să conştientizeze ce este bun pentru ea.

La rândul său, Ozzy Osbourne plănuieşte ca, la sfârşitul acestui an, să lanseze un album de colinde metal, intitluat ”Black Christmas”, soţia sa, care îi este şi manager, confirmând că au avut loc discuţii în acest sens. Ozzy Osbourne vrea să îşi aniverseze cei 30 de ani de carieră prin lansarea unei ediţii de lux cu primele sale două albume solo ”Blizzard of Ozz” din 1980 şi ”Diary of a Madman” din 1981, după înregistrările originale. Ozzy Osbourne, în vârstă de 61 de ani, va concerta în România pe 2 octombrie, la Zone Arena din Bucureşti. Pe 22 iunie, Ozzy Osbourne îşi va lansa noul album, intitulat ”Scream”.