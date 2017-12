Preot constănţean arestat pentru trafic de etnobotanice

La o săptămână de la scandalul care l-a avut ca protagonist pe un preot constănţean, după ce acesta s-a urcat băut la volan şi a provocat un accident, un alt slujitor al Domnului pătează imaginea Arhiepiscopiei Tomisului. Preotul Gabriel Bucică a fost reţinut, joi, de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţionalităţii Organizate (DIICOT) Vaslui, el fiind suspectat că ar face parte dintr-o reţea de traficanţi de etnobotanice. Ca şi în primul caz, reprezentanţii Arhiepiscipiei Tomisului au reacţionat imediat. „Arhiepiscopia Tomisului a hotărât, în această dimineaţă (n.r. -vineri), suspendarea din calitatea de preot a lui Bucică Gabriel. Această decizie vine în urma acuzaţiilor pe care procurorii DIICOT Vaslui i le aduc, precum şi a reţinerii acestuia. În funcţie de derularea anchetei şi de dovedirea implicării sale în aceste ilegalităţi de care este acuzat, Bucică Gabriel va fi deferit Consistoriului Eparhial cu propunerea caterisirii (conform dreptului canonic bisericesc, caterisirea înseamnă luarea tuturor drepturilor de a sluji vreo lucrare sfiţitoare a Bisericii şi trecerea vinovatului în rândul mirenilor). Ne exprimăm convingerea că instituţiile statului vor face lumină în acest caz deosebit de grav”, se arată într-un comunicat al Arhiepiscopiei Tomisului. Enoriaşii spun că nu ştiu ce să mai creadă. „Ca şi în poliţie, justiţie, şi preoţii mai fac prostii. Fiecare pădure are uscăturile ei. În unii preoţi am încredere, dar în unii nu am încredere pentru că îşi bat joc de credinţă. Şi acesta cu etnobotanicele, şi ăla de săptămâna trecută care nu putea să lege două cuvinte de beat ce era”, a declarat Vasile, un localnic din Cumpăna.

NEVINOVAT Gabriel Bucică figurează că locuieşte cu chirie într-un apartament din Cumpăna, însă vecinii spun că niciodată nu l-au văzut acolo. „Locuiesc de 13 ani în acest bloc şi la apartamentul de lângă mine nu a stat niciodată vreun preot”, a declarat o localnică din Cumpăna. Anchetatorii l-au ridicat pe Bucică, joi, dintr-o locuinţă din cartierul Km 4-5, din Constanţa, unde aveau informaţii că locuieşte. Vineri după-amiază, Gabriel Bucică a fost prezentat magistraţilor Judecătoriei Vaslui care au emis pe numele lui mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional, aderare la un grup infracţional şi efectuarea de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive. Avocatul preotului, Liviu Cristescu, susţine că Bucică este nevinovat şi a căzut în plasa traficanţilor. Acesta a precizat că preotul practică în timpul liber taximetria şi că lua coletele de la anumite persoane cărora le ştie doar numele mic şi le transporta la firmele de coletărie care făceau curse spre municipiul Vaslui, fără a cunoaşte conţinutul pachetului.

TRAFICANŢI DE “VISE” Preotul este acuzat de procurorii DIICOT că împreună cu alţi cinci tineri ar fi comercializat etnobotanice. Potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2012 preotul ar fi livrat etnobotanice lui Marius B, de 30 de ani, din Vaslui, considerat de procurori liderul grupării. Conform anchetatorilor, etnobotanicele ar fi fost ascunse în cărţi ale căror pagini erau decupate. Preotul ar fi livrat pachetele prin curierat rapid dar şi personal. Ulterior, liderul grupării împreună cu alţi patru membri, Cătălin M., de 19 ani, Sergiu Ş., de 17 ani, Marius C., de 19 ani, toţi din Vaslui şi Inga P., de 21 de ani, din Republica Moldova, porţionau “marfa” şi o vindeau adolescenţilor contra sumei de 10 lei pliculeţul. În urma a şapte percheziţii, procurorii au găsit la domiciliile suspecţilor 675 plicuri cu “vise”. Cei cinci tineri au fost arestaţi la începutul acestei luni pentru o perioadă de 19 zile.