Preoţii îşi vor primi salariile de la stat, şi nu de la enoriaşi

De Paşte, preoţii vor primvestea că salariile le vor fi asigurate de la bugetul de stat, în aşa fel încît aceştia să nu mai fie dependenţi de contribuţiile credincioşilor. Ioan Oltean, vicepreşedintele PDL, a declarat că, în această săptămînă, s-a discutat Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea Legii 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului. „Este un act normativ pe care noi l-am susţinut pe tot parcursul dezbaterilor din Senat şi Camera Deputaţilor, iar săptămîna aceasta, în cadrul comisiilor de muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor, raportul a fost întocmit cu sprijinul parlamentarilor PDL. Am apreciat că e bine ca de Paşte să le facem preoţilor un cadou, un act normativ care, în sfîrşit, stabileşte o stare de fapt şi de drept corectă, pe care aceştia şi-au dorit-o de mult şi pe care şi noi parlamentarii am dorit-o rezolvată. În sfîrşit, statul vine şi asigură un salariu decent preoţilor în aşa fel încît aceştia să nu mai depindă de contribuţiile enoriaşilor”, a spus Oltean, adăugînd că această problemă a fost susţinută în special de către preoţii din Ardeal, “dată fiind starea multor localităţi în care posibilităţile enoriaşilor de a avea o contribuţie onestă şi suficientă pentru preoţi era pusă în mare dificultate”. La rîndul lui, deputatul PDL Ioan Botiş, membru al comisiei de muncă şi protecţie socială, a declarat că, potrivit proiectului de act normativ, un preot de gradul întîi va lua un salariu de 3.018 lei, unul cu gradul doi 3.238 de lei, iar un debutant 1.144 de lei, în timp ce un episcop vicar va primi suma de 6.300 de lei, iar Patriarhul României peste 8.200 de lei. Salariile preoţilor nu au fost stabilite în funcţie de numărul de enoriaşi din parohie, a declarat Botiş, care a adăugat că plata salariilor de la stat nu are niciun efect asupra taxelor percepute de preoţi pentru diverse servicii religioase. Salariile vor fi plătite de stat doar preoţilor cultelor recunoscute oficial în România.