Preotul de la Chitila, trădat de şoferul său

Procesul în care preotul paroh al Parohiei Chitila I, judeţul Ilfov, Ion Adrian Alexandrescu, este judecat pentru infracţiuni de corupţie, a continuat, ieri, la Tribunalul Constanţa, cu audierea unui martor. Marian Mineraliu a declarat că, în cursul anului 2010, era şoferul lui Alexandrescu şi îl ducea cu maşina oriunde acesta îi cerea. „De două ori, părintele mi-a cerut telefonul mobil şi a vorbit cu Victor Ciocoiu (n.r. - complicele lui Alexandrescu), o dată şi a doua oară cu o femeie, pe care a întrebat-o dacă au intrat banii. Ulterior, în 2011, fiul lui Alexandrescu m-a contactat şi am mers împreună la Buzău, unde ne-am întâlnit cu preotul. Acesta mi-a cerut cartela mea SIM, pe care a rupt-o şi apoi a incendiat-o. Mi-a spus să îmi schimb numărul de telefon, fără să îmi explice motivul. A doua întâlnire cu părintele Alexandrescu am avut-o, după o vreme, tot la Buzău. I-am spus atunci părintelui că am primit citaţie de la Direcţie Naţională Anticorupţie (DNA) Constanţa şi i-am arătat hârtia. Alexandrescu a luat-o şi mi-a zis să nu mă duc, oferindu-mi bani ca să plec în străinătate. Cred că nu mi-a înapoiat citaţia cu intenţia de a mă împiedica să mă duc la DNA Constanţa”, a susţinut martorul în faţa judecătorilor. El a adăugat că l-a dus de mai multe ori pe Alexandrescu la o instituţie publică de pe calea Floreasca (n.r. - Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor), unde acesta s-a întâlnit cu un bărbat înalt şi slab pe nume Remus, care, uneori, îl însoţea pe preot până acasă la acesta, alteori nu.

ACUZAŢII Reamintim că alături de Alexandrescu sunt judecaţi şi Victor Ciocoiu, administrator al SC VIC IMOB SRL Bucureşti, pentru trafic de influenţă, Nicolai Preda, administrator al SC PANIF COMPROD SRL Cochirleanca şi Vasilii Murafa, preot în cadrul unei parohii din municipiul Bucureşti, ambii pentru favorizarea infractorului. Conform rechizitoriului întocmit de procurorii anticorupţie, în perioada octombrie 2010 – februarie 2011, prin intermediul lui Victor Ciocoiu, preotul Ion Adrian Alexandrescu a pretins, pentru el şi Ciocoiu, de la două persoane care urmau să obţină despăgubiri de la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), un comision cuprins între 20% şi 30% din valoarea totală a despăgubirilor. Când a aflat că este căutat, preotul a fugit din localitate şi a stat ascuns pe la prieteni până pe 25 mai, când s-a predat singur la Poliţie.