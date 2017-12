Presa internaţională, despre desemnarea lui Croitoru în funcţia de premier

Presa internaţională a acordat un spaţiu larg nominalizării economistului Lucian Croitoru pentru funcţia de premier al României, observînd că acesta va avea dificultăţi în obţinerea sprijinului în Parlament. Agenţia France-Presse notează că Traian Băsescu “l-a desemnat pe un economist independent, Lucian Croitoru, să formeze un nou guvern, în contextul termenelor cruciale pe care Bucureştiul le are de respectat pentru un împrumut acordat de FMI. Prin invitarea partidelor politice să acorde încrederea premierului-desemnat, Băsescu a anunţat că FMI a amînat o misiune programată la Bucureşti săptămîna viitoare, în lipsa interlocutorilor”. Potrivit agenţiei Reuters, “pieţele financiare, deşi sînt încrezătoare în capacităţile lui Croitoru, par să fie îngrijorate în legătură cu posibilitatea obţinerii aprobării Parlamentului”. Pe de altă parte, BBC News online remarcă că “România a fost afectată grav de recesiunea economică globală şi este dependentă de împrumutul FMI pentru plata salariilor bugetarilor”. De asemenea, site-ul Novinite.com scrie că “România se pregăteşte de alegerile prezidenţiale din 22 noiembrie, iar demiterea Guvernului a adus ţara într-o criză politică profundă, în condiţiile recesiunii puternice”. Şi agenţia DPA notează că “un economist şi expert financiar a primit sarcina formării noului guvern al României”, adăugînd că Lucian Croitoru nu face parte din niciun partid politic. La rîndul lor, jurnaliştii de la “Le Monde” arată că Lucian Croitoru a declarat că priorităţile sale se referă la organizarea de alegeri prezidenţiale corecte şi la menţinerea angajamentelor faţă de UE, FMI şi Banca Mondială: “De asemenea, premierul-desemnat a evocat obiectivul Bucureştiului de a adopta moneda euro în 2014, subliniind necesitatea respectării criteriilor Tratatului de la Maastricht vizînd deficitul public mai mic de 3% din PIB şi menţinerea sub control a inflaţiei”. Pe de altă parte, jurnaliştii Le Monde spun că “Băsescu, fost capitan în marină, a venit la putere în 2004, promiţînd românilor de eradicare a corupţiei. Acesta doreşte un al doilea mandat şi de aceea va candida la alegerile prezidenţiale din 22 noiembrie, cînd, potrivit sondajelor, ar trebui să cîştige. Sub preşedinţia lui, România a cunoscut o creştere puternică, dar proasta gestionare a crizei economice a adus cu sine un mare risc pentru investitori. În acest context, turbulenţele politice ar putea fi dezastruoase pentru economia României”. Ediţia de ieri a ziarului “The Economist” scrie că “Băsescu a cîştigat, poate, lupta pentru supravieţuirea sa politică deocamdată, dar nu şi-a îndeplinit promisiunile de modernizare şi asanare a politicii din România”. Jurnaliştii relatează cum premierul Boc “şi-a condamnat propriul guvern la prăbuşire, demiţîndu-l pe ministrul de Interne Dan Nica” şi cum s-a retras de la guvernare PSD. Potrivit “The Economist, ”partidele de opoziţie, inclusiv liberalii şi formaţiunile care reprezintă minoritatea maghiară şi alte minorităţi etnice, reprezintă două treimi din Parlament. Ei au propus propriul lor candidat la funcţia de premier, o personalitate apolitică, Klaus Iohannis”. Ziarul notează că Băsescu l-a însărcinat pe Lucian Croitoru, un consilier BNR, să formeze guvernul: “Dacă Parlamentul îl va respinge, după cum este probabil, şeful statului poate să încerce încă o dată”. Potrivit cotidianului, acuzaţiile privind alegerile prezidenţiale şi nesiguranţa în legătură cu viitorul guvern sînt doar surse de distracţie de la problemele cele mai presante ale ţării.