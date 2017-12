Presa mondială, tot mai afectată de criză

Agenţia France-Presse (AFP) analizează un plan de ”plecări voluntare”, care ar putea viza cîteva zeci de persoane şi care se doreşte a fi o măsură de eliminare a efectelor crizei economice. AFP are în total 2.150 de angajaţi permanenţi. Liderii sindicatului angajaţilor AFP, care le-au cerut membrilor să facă grevă, miercuri după amiază, în timpul unei şedinţe extraordinare a comitetului director al agenţiei, au declarat că acesta nu le-a dat niciun fel de asigurări, motiv pentru care aceştia se simt neliniştiţi. AFP este cea mai veche agenţie de ştiri din lume, fiind înfiinţată în 1835, de Charles-Louis Havas, pionier al jurnalismului internaţional. În prezent, agenţia continuă să îşi extindă activitatea peste tot în lume, ajungînd la milioane de abonaţi, prin intermediul radioului, televiziunii, ziarelor şi companiilor media, prin informaţiile transmise de la sediul său central din Paris şi de la centrele regionale din Washington, Hong Kong, Nicosia sau Montevideo. AFP are jurnalişti în 165 de ţări şi publică zilnic un număr foarte mare de ştiri, fotografii, infografice şi videoclipuri.

Peste Ocean, executivii companiei New York Times vor primi, anul acesta, aceleaşi salarii de bază pe care le au din 2006, dacă veniturile din publicitate ale ziarelor din SUA sînt în continuă scădere şi publisherul încearcă să îşi achite datoriile de milioane de dolari. Arthur Sulzberger Jr., preşedintele companiei, va cîştiga, anul acesta, circa 1,09 milioane de dolari, potrivit datelor de la U.S. Securities and Exchange Commission, în timp ce Janet Robinson, un alt director al New York Times, va cîştiga aproximativ un milion de dolari. În 2008, Arthur Sulzberger Jr. a cîştigat 2,4 milioane de dolari, sumă care include salariul de bază, profitul de pe urma acţiunilor pe care le deţine în cadrul companiei, precum şi diverse compensaţii, după ce, în 2007, pachetul său salarial a fost de 3,4 milioane de dolari. Janet Robinson, CEO al companiei, a primit în 2008, în total, 5,8 milioane de dolari, mai mult decît în 2007, cînd a primit 4,1 milioane de dolari. Recent, New York Times a vîndut 21 de etaje din sediul său din New York, pentru suma de 225 de milioane de dolari şi cu posibilitatea de a le răscumpăra în termen de 15 ani, vizînd astfel plata unei părţi a datoriilor companiei.

Mai multe companii media au decis ca anul acesta să îngheţe salariile sau să le reducă pe cele ale executivilor, măsură considerată prudentă din punct de vedere fiscal. Pe de altă parte, o astfel de decizie le demonstrează angajaţilor unei companii, precum şi investitorilor că executivii sînt solidari şi suferă aceleaşi consecinţe ale crizei financiare ca şi ei. Unele instituţii financiare precum Merrill Lynch, acum parte a Bank of America, au fost criticate pentru că au acordat executivilor plăţi compensatorii extravagante, în pofida faptului că valoarea acţiunilor scădea şi mii de angajaţi erau disponibilizaţi.