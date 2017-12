Preşcolarii din Vulturu se vor muta în casă nouă

PROIECT După mult timp de aşteptare, preşcolarii din localitatea Vulturu vor învăţa într-o grădiniţă nouă, ultramodernă. Acest lucru va fi posibil după ce Primăria va demara lucrările la un nou corp de clădire, care vor fi derulate cu fonduri europene. “Preşcolarii din Vulturu îşi desfăşoară cursurile într-o clădire foarte veche, motiv pentru care am decis să construim o nouă grădiniţă. Am căutat cele mai bune soluţii de finanţare, iar după mai multe consultări ale programelor naţionale şi europene, am găsit varianta de a depune proiectul la Grupul de Acţiune Locală Constanţa - Centru, organism ce are drept obiectiv atragerea fondurilor europene pentru îmbunătăţirea mediului şi spaţiului rural. Sper ca la începutul anului şcolar 2014 - 2015 să fim în măsură să inaugurăm şi noua grădiniţă şi să oferim celor 50 de preşcolari cele mai bune condiţii pentru a învăţa”, a spus primarul comunei Vulturu, Eugen Berbec.

LUCRĂRI Edilul a afirmat că instituţia de învăţământ pentru preşcolarii din Vulturu va avea două săli de clasă, spaţii pentru vestiare şi grupuri sanitare separate pentru copii şi cadre didactice. Berbec a adăugat că bugetul estimat pentru noua instituţie de învăţământ este de 200.000 de euro. “Proiectul mai prevede amenajarea unui spaţiu multifuncţional şi a unui loc de joacă”, a spus primarul. În altă ordine de idei, Eugen Berbec a afirmat că, în perioada următoare, Primăria va demara lucrările de modernizare a centrului localităţii. “Vor fi plantaţi arbuşti, vor fi montate pavele şi băncuţe. Totul va fi realizat cu fonduri de la bugetul local”, a conchis primarul.