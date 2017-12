Președintele a găsit un nou prilej pentru a lansa săgeți către Dragnea

17:12:28 / 08 Ianuarie 2017

Al meu e PONTA

A castigat fraudulos alegerile in dauna lui Ponta?...La fel ca si casele pe care le a castigat din... Meditatii...Si pe care le a pierdut in instanta .Dupa zeci de ani in care sa u luptat cu fostul primar din Sibiu adevaratii proprietari.niste batrineii...au ajuns in sfarsit in posesie..Acum Autistu trebuie sa returneze si banii pe care ia luat din chirii pe respectivele imobile...banii ba da banii la batranii hotule..... PS : Si cand te gandesti ca i face pe pres senatului si camerei deputatilor penalii!!!! TOCMAI ELLLLL.