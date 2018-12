Preşedintele Academiei Române: Catedrala Mântuirii Neamului preamăreşte Ortodoxia

16:21:58 / 07 Noiembrie 2018

Catedrala , manuirii noastre ...

Suntem recordmeni europeni la mortalitatea infantila ! Suntem recordmeni mondiali la infectiile nosocomiale intraspitalicesti , chiar la zi , in cazul celor morti pentru arsuri , a celor morti in urma unor operatii usoare , obisnuite , in cazul celor morti de cancer de orice fel : stomac , plamani , ficat , colon , rinichi etc. Suntem campioni la mortalitatea in urma unui infarct si chiar preinfarct . Suntem campioni europeni la numarul bolnavilor de TBC , diabet , psioriazis , ulcer , tumori cerebrale , hepatita C etc. Avem cel mai mare numar de oameni cu diferite grade de handicap , inclusiv mintal si cel mai mare numar de accidente de circulatie datorate drumurilor proaste si infrastructurii in general . Avem cel mai mare numar de asistati sociali , cel mai mare numar de popalai , calugari si profesori de religie , cel mai mare numar de biserici si manastiri - totul raportat la numarul de locuitori mioritici . Avem cel mai mare grad de abandon scolar si cel mai mare numar de analfabeti functionali , dar si cel mai mic procent de oameni cu studii superioare si chiar medii . Avem spitale de lumea a patra , scoli de lumea a treia , armata de tara caraibiana , jandarmerie de tara africana - am vazut cum arunca vajnicii teleormanencei blonde cu pietre precum trogloditii ... Avem cea mai mare coruptie , cei mai multi emigranti economici , cei mai multi parlamentari si ministri cu dosare si cu lipsa caracter , cei mai multi puscariasi , in raport cu numarul populatiei ... Zau , suntem un stat degeaba ! Ne intrebam , de ce mai suntem numiti popor , cand deriva noastra este dincolo de aceasta stare organizationala ... Faptul ca un istoric , academician , profesor cu destula experienta , innalta ode absolut gretoase , ceausiste , despre acea megalomanica constructie , trebuie sa ne ingrijoreze . Intelighentia romaneasca , este clar , ca este divizata iremediabil , chiar alienata , alienanta , si traieste in lumi paralele ireconciliabile . Cand oamenilor simpli , platitorilor de taxe si impozite , adica celor care muncesc si nu freaca menta , precum fac berbecii in sutane , li se baga pe gat , pe propria cheltuiala , biserici , manastiri si catedrale si nu spitale , scoli , cercetare , stiinte , o viata decenta si indelungata , este clar ca li se pregateste o subdezvoltare continua , vesnica , adica o mantuire temeinica si grabnica ...