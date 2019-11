Preşedintele AEP critică dur votul prin corespondenţă: Este un eşec!

Preşedintele AEP, Constantin Buică, a declarat că votul prin corespondenţă a fost un eşec, fiindcă cele 41 de mii de cereri nu sunt suficiente. Acesta a afirmat că Autoritatea a încercat să informeze cetăţenii, însă perioada a fost limitată.

„Nu sunt mulţumit de votul prin corespondenţă. Am spus de foarte multe ori, votul prin corespondenţă credeam că are succes, a fost un eşec indiferent de cât de mult am informat noi cetăţenii, indiferent de câte deplasări am făcut acolo, în străinătate, pentru a informa cetăţenii. 41 de mii de cereri nu sunt mulţumitoare. La acest moment, deja 17.000 de voturi s-au întors, suntem într-un proces continuu, dar nu este satisfăcător. Cred că dacă s-ar fi introdus şi s-ar introduce şi pentru ţară şi în străinătate, cetăţenii ar fi mai implicaţi să voteze prin corespondenţă”, a declarat Constantin Buică.

Chestionat dacă vor mai fi cozi la secţiile de votare, anul acesta, preşedintele AEP a spus că da.

„De ce cred că da? Pentru că se anunţă o prezenţă ridicată la votar. Aşa cum am văzut, inclusiv unul dintre partidele care susţine un candidat a spus, astăzi, că vor fi în jur de 350.000-800.000 de alegători în străinătate şi nu ştim dacă marea parte a alegătorilor va fi vineri sau sâmbătă, dar eu cred că va fi duminică”, a susţinut el.

Despre cazuri de persoane care s-ar teme să voteze prin corespondenţă, Buică a afirmat că perioada în care au putut informa cetăţenii cu privire la această modalitate de votare a fost limitată.

„Au fost informaţii publice cu privire la astfel de situaţii, de panică, de a te feri de impozitare, de a te feri de... fiind perioada foarte scurtă, nici nu aveai cum să îi explici unui cetăţean că este mai eficient să se ducă la secţia de votare sau mai eficient să voteze prin corespondenţă, şi atunci, la momentul în care a apărut brusc, această solicitare, deşi solicitarea a venit din exterior, vot prin corespondenţă, mai multe secţii de votare, nu ştim, la acest moment, dacă pot fi aşezate aceste lucruri, vom avea trei zile de votare...”, a motivat Buică.

Primul tur al alegerilor în străinătate, are loc între 8-10 noimebrie şi 22-24, cel de-al doilea, iar în ţară, primul scrutin are loc pe 10 noimebrie, iar cel de-al doilea, 24.