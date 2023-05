Preşedintele ANAF: îi verificăm pe cei care au avut vânzări anul trecut de peste 100.000 de euro

Inspectorii ANAF îi verifică pe cei care au avut vânzări anul trecut de peste 100.000 de euro, nu pe cel care îşi vinde din casă bicicleta copilului, schiurile care au rămas mici, clăparii, a declarat, marţi, preşedintele ANAF, Lucian Heiuş, în cadrul unei conferinţe de presă.

"Discutăm de fapte de comerţ care nu sunt autorizate. După ce am făcut acea verificare pe tranzacţiile care s-au făcut, ca urmare a informaţiilor din declaraţia 395 - şi am constatat că sunt peste 20.000 şi cu un volum de aproape 2 miliarde lei, am stabilit un prag de analiză de risc a noastră (...) Am zis să începem cu cei mai mari, cei mai mari fiind o persoană care a vândut prin comerţ online de 44 milioane lei, 9 milioane de euro, şi nu a declarat nimic. Mie mi se pare că omul ăla e şi sărit un pic de pe fix. Cum să vinzi de 9 milioane de euro fără să declari nimic? Este clar că sfidezi orice regulă de bun simţ", a spus Lucian Heiuş, la conferinţa de lansare a Campaniei "Acceptă plata cu cardul".