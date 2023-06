Preşedintele ANAF: La două luni arestez doi-trei angajaţi, pentru că iau şpagă în continuare. Cum îi prindem cum îi executăm

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Lucian Heiuş, susţine că angajaţii mai puţin oneşti, care iau "şpagă în continuare" aruncă o anatemă asupra unei întregi instituţii, iar aceştia trebuie eliminaţi pe rând.



"Sunt aproximativ 20.000 de angajaţi. Poate că sunt şi mai mulţi. Este o armată de oameni. Nu ai cum să nu ai şi oameni mai puţin buni. Nu ai cum să nu ai şi oameni mai puţin oneşti. Nu ai cum să nu ai şi oameni mai puţin implicaţi şi cu care din păcate se loveşte un contribuabil în cazul meu sau cineva şi care prin atitudinea unei singure persoane poate să arunce o anatemă asupra unei întregi instituţii. Cum la fel, şi eu recunosc, tot la două luni arestez doi - trei, pentru că iau şpagă în continuare. Nu înţeleg că trebuie să se oprească.

Colaborăm cu toate instituţiile abilitate, trebuie să îi eliminăm pe rând. Cum îi prindem cum îi executăm. Este ruşinos. Şi eu văd că peste două zile, iar vor fi doi săltaţi, dar nu am ce face", a spus Lucian Heiuş, la conferinţa "Navigating the Digital Frontier: Entrepreneurship, Politics, and Strategy".