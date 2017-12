Preşedintele ANT, Ovidiu Iuliu Marian, a demisionat, în sfîrşit!

Potrivit unor surse din cadrul Ministerului Transporturilor, Ovidiu Iuliu Marian a demisionat ieri din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Turism ca urmare a faptului că îi era imposibil să dezvolte turismul la standardele solicitate. Ovidiu Marian a afirmat însă că demisionează din motive personale, dar şi ca urmare a limbajului care a scandalizat întreaga industrie turistică autohtonă. Pe plan local, vestea demisiei preşedintelui ANT a fost primită ca o urmare firească a declaraţiilor prin care Ovidiu Marian a calomniat întreg litoralul românesc.

După aproape un an în care şi-a dovedit incompetenţa în nenumărate rînduri şi după ce a dat un interviu care a scandalizat întreaga industrie turistică autohtonă, Ovidiu Iuliu Marian şi-a dat, ieri, demisia din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT), argumentînd că se află în imposibilitatea de a dezvolta turismul la standardele solicitate. Lansată dimineaţă ca neoficială, ştirea bombă care anunţa demisia preşedintelui ANT a fost confirmată în cursul după-amiezii de însuşi Ovidiu Marian. "Cauza acestei demisii este de natură personală, dar nu ascund faptul că la decizia mea a contribuit şi interviul acordat revistei Capital, mai exact, limbajul utilizat în acel interviu, pe care îl regret", şi-a motivat retragerea Ovidiu Marian. În mod paradoxal, demisia a venit imediat după ce a fost făcut public faptul că ANT a elaborat strategia de dezvoltare a turismului pentru perioada 2007-2013. Conform celor precizate în acest document, România a fost depăşită din punct de vedere turistic de Ungaria, Cehia, Bulgaria, Croaţia, Polonia şi Slovacia, reuşind să devanseze doar Ucraina şi Serbia-Muntenegru. Documentul relavă faptul că problemele pe litoral sînt determinate, în principal, de oferta de agrement săracă, nivelul scăzut de pregătire a personalului, absenţa curselor aeriene directe spre aeroportul din judeţul Constanţa şi infrastructura rutieră dificilă. Numărul turiştilor străini în România este cifrat la 6,6 milioane anual, în scădere continuă în ultimii 20 de ani, cu încasări anuale de 607 milioane dolari, în timp ce 6,9 milioane turişti români pleacă anual către alte destinaţii. Pentru relansarea turismului românesc, ANT propune dezvoltarea acţiunilor de marketing şi promovare, legi mai simple şi mai eficiente şi un regim fiscal performant, care să permite un mediu de afaceri competitiv. Reamintim că Ovidiu Marian a fost numit preşedinte al ANT în septembrie, anul trecut, după demisia lui Marius Crivţonencu. O dată cu vestea demisiei lui Ovidiu Marian, surse din cadrul Ministerului Transporturilor au anunţat că ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, a transmis, încă de pe 27 iunie, premierului Tăriceanu, o adresă prin care solicita demiterea preşedintelui ANT, din cauza unei activităţi lipsite de profesionalism şi a celor mai recente declaraţii ale acestuia. Berceanu a arătat că, în urma declaraţiilor preşedintelui ANT, a fost creat un blocaj între autoritate şi asociaţiile de profil din turism, lucru care arăta clar că nu se poate face performanţă în acest domeniu. Propunerea PNL pentru şefia ANT în urma demisiei lui Ovidiu Marian nu a întîrziat să apară: subsecretarul de stat pentru activitatea de Comerţ Exterior în Ministerul Economiei şi Comerţului, Nicolae Romulus Buzdun.

Demisia lui Ovidiu Marian, primită cu satisfacţie pe litoral

Ştirea potrivit căreia Ovidiu Marian a demisionat a stîrnit reacţii diferite din partea factorilor implicaţi în turism. Astfel, în timp ce reprezentanţii Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) susţin că demisia preşedintelui ANT vine într-un moment nepotrivit pentru turism, patronatul Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) precizează că acest gest creează noi oportunităţi în domeniu. "Momentul actual creează două oportunităţi, respectiv repunerea, de către Guvern, a industriei turistice a României ca prioritate naţională şi nominalizarea în funcţia de preşedinte al ANT a unei persoane calificate, care să coaguleze toate componentele turismului românesc pentru îndeplinirea strategiei de dezvoltare în domeniu", se arată într-un comunicat al ANAT. Pe plan local, vestea demisiei preşedintelui ANT a fost primită ca o urmare firească a unor declaraţii prin care Ovidiu Marian a calomniat întreg litoralul românesc:

Preşedintele ANAT, Regiunea Sud-Est, Corina Martin: “Locul acestuia ar trebui să fie luat de un specialist în turism, cu autoritate şi mai puţin implicat politic. Noi avem nevoie de autoritate şi specializare. Demisia lui Ovidiu Marian este logică în lumina declaraţiilor pe care le-a făcut în încheierea activităţii sale. Cred că nu exista un alt gest care putea fi făcut. Este nevoie de o mînă forte în turismul românesc. Nu numai litoralul a ajuns într-o situaţie critică, datele pe care le avem la ANAT, ne indică scăderea numărului de turişti la nivelul întregii ţări.“

Vicepreşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Andrei Trandafir: “Dacă Ovidiu Marian şi-a dat demisia, a făcut primul lucru înţelept din cariera lui. El trebuie să demisioneze pentru că a denigrat turismul de litoral şi pentru că nu a fost capabil să se ocupe de problemele acestui sector. În plus, el a creat o imagine extrem de negativă pentru destinaţia turistică România.“

Primarul Constanţei, Radu Mazăre: “În urma interviului pe care l-a dat nu mai putea să rămînă în această funcţie. ANT trebuie condus de un om priceput, care să aibă sprijinul celorlalte ministere. Eu am participat la cîteva discuţii la Guvern şi am văzut că acolo este o caroteală generală. Fiecare minister dă peste piciorul celuilalt. Aşa nu se poate face treabă. Îl înţeleg totuşi pe demisionar, dacă a venit să îi facă strategia turismului Sulfina Barbu, care, avînd plajele, a făcut nişte lucruri fără să îl consulte. Există soluţii să meargă bine turismul. Nu am inventat noi roata. În alte ţări funcţionează foarte bine.“

Preşedintele Asociaţiei Patronale Venus, Lucian Iftimie: “Sincer să fiu, Ovidiu Marian trebuie să se spînzure, nu să îşi dea demisia pentru tot ce a declarat. A dat o palmă investitorilor şi turismului românesc“.