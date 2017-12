Preşedintele APCE, la discuţii cu Crin Antonescu

Preşedintele Senatului, Crin Antonescu, a avut, ieri, o întrevedere cu preşedintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europe (APCE), Jean-Claude Mignon, despre care a susţinut că este „un prieten de primă oră al României”, Mignon amintindu-şi de momentul mai 1990 când a vorbit în Piaţa Universităţii. “APCE este o instituţie care ne-a ajutat enorm în aceşti 20 de ani, alături de care şi cu ajutorul căreia Parlamentul României, instituţiile democratice din ţara noastră s-au format şi s-au consolidat după 1990”, a apua Antonescu în debutul reuniunii. Preşedintele APCE a afirmat, la rândul său, că întotdeauna are senzaţia când ajunge la Bucureşti că se întoarce acasă. Întotdeauna când mă plimb prin Bucureşti, un oraş pe care îl iubesc mult şi nu degeaba se compară Bucureştiul cu Parisul, tot timpul măsor schimbările de la sfârşitul anului 1989, începutul anilor 90, când am fost pentru prima oară în România. E deja de mult trecut momentul în care, la 1 mai 1990, m-am exprimat de la balconul Universităţii din faţa Intercontinental. Era o perioadă destul de agitată, pentru că atunci când am luat cuvântul eram alături de Doina Cornea” a afirmat Jean-Claude Mignon. (T.I.)