Preşedintele Asociaţiei Nevăzătorilor, victima unei gropi

În ultimul timp, preşedintele Asociaţiei Nevăzătorilor din Constanţa, Petre Pop Şpan, are parte de ghinioane la tot pasul. După ce, săptămîna trecută, bărbatul a cerut ajutorul poliţiştilor pentru că i-au fost furate grilajele din inox de la ferestrele sediului asociaţiei, ieri după amiază, Petre Pop Şpan a căzut într-un şanţ. Bărbatul venea de la serviciu, urmînd traseul său obişnuit, iar în apropiere de blocul în care locuieşte, situat pe Şos. Mangaliei s-a prăbuşit într-un şanţ, adînc de aprox. 80 de cm., lăsat neîngrădit. "Aveam bastonul la mine, dar nu am observat groapa, care era exact lîngă gardul viu şi am căzut. Norocul meu a fost că m-a văzut un şofer care a oprit maşina şi m-a ajutat să ies din groapă şi să ajung la scara blocului", a declarat Petre Pop Şpan. În urma căzăturii, bărbatul s-a ales cu genunchii loviţi şi cu pantalonii rupţi. Preşedintele Asociaţiei Nevăzătorilor a adăugat că şantul a fost săpat, ieri dimineaţă, de angajaţii societăţii Petroconst, motiv pentru care el nu a ştiut de existenţa acestuia. "Nu este normal să fie lăsate aceste gropi nesemnalizate. Acum am fost eu, dar putea fi vreun copil, care se rănea mai grav", a adăugat Petre Pop Şpan. După cele întîmplate, acesta a cerut socoteală reprezentanţilor societăţii Petroconst, care şi-au cerut scuze şi şi-au reparat greşeala, împrejmuind şanţul cu o bandă de semnalizare.