Preşedintele Braziliei, furios după umilinţa suferită în faţa Argentinei

Preşedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a declarat că “niciodată” în viaţa sa nu a fost “aşa de furios” ca după “umilinţa” suferită de selecţionata naţională de fotbal în faţa Argentinei (0-3), în semifinalele Jocurilor Olimpice de la Beijing. “Niciodată în viaţa mea nu am fost atît de furios. Am văzut o echipă fără nicio dorinţă de a cîştiga. Nici măcar atunci cînd Corinthians (n.r. - clubul său de suflet) traversa cea mai rea perioadă nu am strîns atîta furie. Este ruşinos să pierzi într-o asemenea manieră în faţa Argentinei”, a spus Lula, într-o discuţie cu un grup de deputaţi brazilieni, precizează ziarul “O Globo” pe pagina sa electronică. După eşecul “Selecao”, preşedintele brazilian a trebuit să suporte şi glumele deputaţilor din Comisia Politică a Congresului brazilian, cu care s-a întîlnit în capitala ţării, Brasilia, aceştia spunînd-i că vor susţine o iniţiativă legislativă a preşedintelui dacă acesta le promite că îl va demite pe selecţionerul Carlos Dunga. Înfrîngerea umilitoare suferită în faţa “eternei rivale”, Argentina, a spulberat visul Braziliei de a cuceri singurul titlu care lipseşte deocamdată din impresionantul său palmares, cel de campioană olimpică.