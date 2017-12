Preşedintele BT, achitat definitiv în dosarul manipulării pieţei de capital

Preşedintele CA al Băncii Transilvania (BT), Horia Ciorcilă, şi alţi foşti sau actuali angajaţi ai aceleiaşi unităţi bancare, trimişi în judecată pentru manipularea pieţei de capital, au fost achitaţi definitiv, în urma unei decizii de ieri a instanţei supreme. Înalta Curte de Cssaţie şi Justiţie (ICCJ) a respins ieri, ca nefondat, recursul procurorilor împotriva deciziei Curţii de Apel Bucureşti, de achitare a lui Horia Ciorcilă şi a asociaţilor acestuia, în dosarul în care aceştia sunt acuzaţi de manipularea pieţei de capital. Astfel, instanţa supremă a menţinut soluţia de achitare dispusă în primă instanţă, respectiv Tribunalul Bucureşti. Horia Ciorcilă, președinte al CA al BT, Claudiu Silaghi, fost membru al CA al BT (care a încetat din viață în cursul judecății în primă instanță), și Dan Sergiu Dascăl, director de operațiuni al societății de servicii de investiții financiare BT Securities Cluj-Napoca, au fost acuzaţi de manipulare a pieței de capital, utilizare de informații privilegiate și, respectiv, divulgare de informații privilegiate. În această cauză au mai fost achitați Giorgios Christoforou, director general al Bank Of Cyprus - Public Company Limited - Sucursala România, Anastasios Isaakis, angajat al Bank Of Cyprus - Public Company Limited - Sucursala România, precum și brokerul Radu Codruț Jurcovan.

SCURTĂ ISTORIE În anul 2010, procurorii Serviciului Teritorial Cluj al DIICOT au dispus trimiterea în judecată a lui Horia Ciorcilă, Claudiu Silaghi, Georgios Christofourou, Anastasios Isaakis, precum şi a Mirelei Silaghi, Dorinei Mărioara Cojocaru, Sergiu Dan Dascăl şi a lui Radu Codruţ Jurcovan, toţi acuzaţi de manipulare a pieţei de capital. Potrivit anchetatorilor, Claudiu Eugen Iuliu Silaghi ar fi achiziţionat, în perioada 15 mai - 10 decembrie 2009, pe baza informaţiilor privilegiate obţinute de la Sergiu Dan Dascăl, pe contul Doinei Mărioara Cojocaru, soacra sa, un număr de 43.646.740 titluri TLV, în valoare totală de 74.797.448,34 lei, pentru crearea unor condiţii incorecte de tranzacţionare şi în scopul ascunderii identităţii deţinătorului real, precum şi pentru a folosi informaţia privilegiată cunoscută încă din toamna anului 2008, referitoare la intenţia Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165), de a achiziţiona un pachet semnificativ de acţiuni emise de BT SA (titlul TLV).

În 7 decembrie 2009, Silaghi, prin intermediul lui Cojocaru, a vândut toate acţiunile achiziţionate deţinute la acel moment (33.600.000 titluri TLV), la preţul de 80.640.000,00 lei, cumpărătorului Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia. Potrivit DIICOT, Horia Ciorcilă ar fi luat la cunoştinţă informaţii privilegiate referitoare la intenţia Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165), de a achiziţiona un pachet semnificativ de acţiuni emise de BT, iar ulterior, în data de 7 decembrie 2009, folosind informaţia privilegiată, ar fi vândut în cadrul a două tranzacţii, prin intermediul societăţii off shore Dodworth Limited, cu sediul în Cipru (controlată personal), un număr total de 8.918.671 titluri TLV, în valoare totală de 21.404.762,52 lei, cumpărătorului Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia.

La sfârşitul lunii aprilie 2014, Horia Ciorcilă a fost reconfirmat în poziţia de preşedinte al CA al BT, după ce acţionarii i-au reales pe cinci dintre membrii CA şi au votat numirea a doi noi membri, odată cu aprobarea capitalizării profitului din 2013 şi a bugetului pe acest an. "Am primit astăzi, cu bucurie, vestea că atât eu, cât şi celelalte persoane din acest dosar au fost achitate definitiv de toate acuzaţiile formulate. A fost nevoie de peste 4 ani ca să demonstrăm că toate acuzaţiile au fost nefondate şi aberante. Acuzaţiile au fost total false şi, în ceea ce mă priveşte, am demonstrat în trei instanţe, pe bază de documente oficiale şi indubitabile, că nu am fost proprietarul firmei implicate în acele tranzacţii, că nu am dispus efectuarea lor şi că nu am încasat niciodată nimic din contravaloarea lor. În concluzie, a fost o enormă eroare de fapt din partea acuzatorilor", a afirmat Hori Ciorcilă într-o declaraţie transmisă ieri presei.