Preşedintele Camerei de Comerţ a României, trimis în judecată

Preşedintele suspendat al Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), Mihail Vlasov, acuzat de trafic de influenţă, a fost trimis în judecată. Potrivit unui comunicat al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) de ieri, procurorii din cadrul Secţiei de Combatere a Corupţiei au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului Mihail Vlasov, avocat în cadrul Baroului Iaşi, preşedintele (suspendat - n.r.) CCIR, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, informează DNA. Potrivit rechizitoriului, la 13 martie, Vlasov, în calitate de preşedinte al CCIR şi arbitru în cadrul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional (CACI) de pe lângă CCIR, a pretins de la un martor denunţător suma de 1.000.000 euro, din care a primit 200.000 euro, la 18 martie 2014. În schimbul acestor bani, susţin anchetatorii, Vlasov i-a promis denunţătorului că-şi va folosi influenţa pe care a lăsat să se creadă că o are asupra arbitrilor din cadrul CACI de pe lângă CCIR învestiţi cu soluţionarea unui dosar în care denunţătorul are calitatea de pârât-reclamant şi că îi va determina pe aceştia să pronunţe o hotărâre arbitrală favorabilă denunţătorului. Mihail Vlasov a fost prins în flagrant în 18 martie, când asupra lui au fost găsiţi 200.000 euro. El se află în arest preventiv din 19 martie. Preşedintele suspendat al CCIR a fost denunţat la DNA de omul de afaceri Gheza Iosif Petroczki, de la care ar fi cerut banii, iar în 18 martie a fost prins în flagrant, într-un restaurant din Bucureşti, după ce ar fi primit de la acesta 200.000 de euro. Potrivit DNA, la 2 septembrie 2013, o societate comercială a sesizat CCIR - CACI cu o acţiune arbitrală formulată împotriva denunţătorului şi a unei alte persoane. "Obiectul acţiunii era reprezentat de obligarea celor doi pârâţi sus-menţionaţi la plata, în solidar, a sumei de 5.500.000 lei, reprezentând daunele suferite de reclamantă ca urmare a nerespectării, de către aceştia, a contractelor de management comercial şi management financiar. Judecarea acestei acţiuni a fost amânată de mai multe ori, unul dintre termene fiind stabilit pe data de 19 martie 2014. Printr-un intermediar, denunţătorul a aflat că inculpatul Vlasov Mihail ar fi interesat de industria de tipar din România şi că acesta din urmă ar dori să-l cunoască", arată DNA. La 13 martie, în urma unei programări prealabile, denunţătorul s-a prezentat la biroul lui Vlasov, situat în sediul CCIR. La începutul discuţiilor, susţin anchetatorii, Vlasov l-ar fi întrebat pe denunţător dacă ştie că are un proces în derulare la instituţia al cărei preşedinte este. În urma răspunsului afirmativ al acestuia, Vlasov ar fi scos o hârtiuţă din buzunar şi i-ar fi pus în vedere că va pierde procesul şi că va fi obligat să plătească suma de 4.000.000 euro, indiferent dacă pretenţiile reclamantei sunt fondate sau nu. "În continuare, la întrebarea inculpatului dacă ar fi dispus să „contribuie”, cumva, la câştigarea procesului, denunţătorul i-ar replicat că singurii lui bani sunt cei 270.000 euro pe care i-a cerut prin cererea reconvenţională depusă în instanţă. Întrucât denunţătorul nu-şi manifesta disponibilitatea remiterii sumei de bani, inculpatul Vlasov Mihail i-ar fi spus direct că, pentru câştigarea procesului, ar trebui să-i dea suma de 1.000.000 euro. După mai multe negocieri, în finalul discuţiei, inculpatul i-ar fi propus denunţătorului următoarea înţelegere: acesta îi promitea suma de 1.000.000 euro, din care, până la termenul din 19 martie 2014, îi va achita 200.000 euro. Între timp, denunţătorul ar fi trebuit să primească de la instanţă mai multe termene de judecată, astfel încât să aibă timpul necesar să achite, în tranşe, întreaga sumă de 1.000.000 euro", mai susţin procurorii anticorupţie.

În ziua flagrantului, Vlasov s-a întâlnit cu denunţătorul într-un restaurant, prilej cu care inculpatul "i-ar fi reiterat acestuia pretinderea sumei de 1.000.000 euro în schimbul influenţei pe care a lăsat să se creadă că ar avea-o asupra arbitrilor din cadrul CACI". De asemenea, Vlasov i-ar fi spus atunci lui Petroczki că "suma de 1.000.000 de euro nu se mai negociază, eventual, doar termenele ce urmau a fi acordate de instanţa de arbitraj". În aceleaşi împrejurări, arată DNA, Mihail Vlasov "i-ar fi învederat denunţătorului faptul că, iniţial, ar trebui remisă suma de 200.000 euro, urmând ca ulterior, după ce instanţa de arbitraj urma să dispună amânarea cauzei, până la următorul termen de judecată, acesta să îi mai remită încă 300.000 euro, în acelaşi scop". Ulterior, ar fi susţinut Vlasov, după ce primea şi cei 300.000 de euro, instanţa de arbitraj urma să dispună o soluţie favorabilă denunţătorului, potrivit DNA.