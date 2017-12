Preşedintele CJ Braşov cere demiterea şefului ANRMAP

Preşedintele CJ Braşov, liberalul Aristotel Căncescu, i-a semnalat premierului Mihai Răzvan Ungureanu, printr-o scrisoare, că ANRMAP este o instituţie politizată, iar şefa Autorităţii, Cristina Trăilă, blochează proiecte pe criterii politice, motiv pentru care solicită demiterea ei. Căncescu, cel care este şi preşedinte al Ligii Aleşilor Locali ai PNL, precizează că-i adresează pentru a doua oară o solicitare de sprijin premierului. \"Este o modalitate la care apelez cu încredere, după ce în mandatele de premier ale lui Emil Boc nu am putut uza de calea dialogului, având în vedere că fostul prim-ministru a acţionat în mod vădit discreţionar şi în interesul exclusiv al PDL\", punctează liberalul. Căncescu susţine că, de 12 ani de când are această calitate, niciodată nu a trăit \"o asemenea mizerie şi bătaie de joc din partea guvernanţilor\". \"Este sfidător şi inacceptabil ca judeţul Braşov să aibă un buget anual pentru investiţii (spitale, aeroport, drumuri etc.) mai mic de 3,5 milioane de euro, în timp ce Primăria Municipiului Braşov alocă o sumă echivalentă numai pentru plantări de panseluţe în oraş, chiar dacă însuşi preşedintele României le-a cerut primarilor PDL să nu mai arunce banii pe asemenea investiţii\", îi scrie liberalul lui Ungureanu.