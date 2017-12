Preşedintele CJC, alături de copiii din Centrul de Plasament Traian

Ca în fiecare an, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a avut grijă ca, de Paşte, copiii instituţionalizaţi în Centrul de Plasament Traian să aibă, conform tradiţiei, hăinuţe noi şi o masă îmbelşugată. ”Preşedintele CJC a pregătit, cu ocazia Paştelui, foarte multe surprize pentru copii şi pentru oameni vîrstnici necăjiţi din tot judeţul. La Centrul de Plasament Traian am venit nu în calitate de consilier judeţean, ci de prieten al domnului Constantinescu, care, în calitate de persoană particulară, a făcut o tradiţe din a fi alături, în fiecare an, de Paşte şi de Crăciun, de copiii din centru. De mult timp Nicuşor Constantinescu încearcă să aline din necazul acestor copii”, a declarat consilierul judeţean Cristian Darie, care a oferit fiecărui copil în parte cîte un cadou personalizat. Nici copiii nu s-au lăsat mai prejos şi i-au dat daruri de suflet, confecţionate chiar de ei. “Am primit un cadou foarte frumos şi emoţionant de la copii, aşa cum se întîmplă în fiecare an. De această dată este vorba despre un iepuraş şi de o cruce, simbolurile acestei sărbători”, a spus, emoţionat, Darie. Directorul Centrului de Plasament Traian, Liliana Panaitescu, i-a mulţumit, în numele copiilor, preşedintelui CJC, pentru faptul că este alături de ei cu ocazia fiecărei sărbători şi pentru că sprijină permanent activitatea din centru: ”Domnul Constantinescu continuă tradiţia începută în urmă cu cinci ani, înainte de a fi ales preşedinte al CJC. De această dată copiii au primit produse alimentare necesare nu numai pentru masa de Paşte, ci pentru pe o perioadă mult mai îndelungată, precum şi articole vestimentare moderne, în funcţie de preferinţele fiecăruia în parte”.

La rîndul lui, consilierul judeţean Cristian Darie le-a asigurat copiilor din centrele de plasament Traian şi Ovidiu o masă îmbelşugată la Casa Teleorman, chiar în prima zi de Paşte. De masa pascală au beneficiat 140 de copii din ambele centre. “Încercăm să fim un fel de substitut al familiei de care copiii au fost privaţi şi este o mare bucurie, şi pentru ei, dar şi pentru noi, că încercăm să ne purtăm ca într-o familie“, a spus Darie. Dat fiind faptul că cea mai mare bucurie a copiilor este să primească daruri, toţi copiii au primit cîte un pachet cu dulciuri şi fructe. “Făcînd acest lucru îi obişnuim pe copii cu atmosfera de familie, cu faptul că trăiesc într-o comunitate care are grijă de ei, precum şi cu tradiţia. De cînd sîntem în Consiliul Judeţean, noi, echipa condusă de preşedintele Nicuşor Constantinescu, încercăm să găsim sponsori şi să îmbunătăţim viaţa copiilor din centrele de plasament“, a mai spus Darie. Acţiunea de duminică, a 10-a de acest gen, este urmarea unui parteneriat încheiat între Centrele de Plasament Ovidiu şi Traian pe de o parte, Biserica “Sf. Dumitru“ şi Casa Teleorman, pe de altă parte.