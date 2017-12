Preşedintele CNN şi-a anunţat demisia

Jim Walton, preşedintele televiziunii de ştiri americane CNN, a anunţat că îşi va părăsi funcţia, la sfârşitul acestui an, precizând că postul de televiziune are nevoie de un nou mod de a gândi. Jim Walton se afla la conducerea filialei companiei Time Warner de zece ani, având cel mai lung mandat de preşedinte din istoria CNN. ”Sunt mândru de ce am realizat împreună, în ultimii zece ani. Însă postul are nevoie de un nou mod de a gândi. Acest lucru începe cu un nou preşedinte, care va avea o perspectivă diferită, o experienţă diferită şi un nou plan, care va fi construit pe fundaţiile puse de noi”, a spus acesta. Demisia lui Jim Walton survine pe fundalul unei scăderi de audienţă a postului de televiziune, ajunsă la cel mai jos nivel din ultimii 20 de ani, în spatele concurenţilor Fox News şi MSNBC.