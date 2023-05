Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, şi-a cerut scuze pentru filmarea în care apare

Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța, a oferit primele explicații cu privire la imaginile în careamenință un polițist local din orașul Constanța.

Într-o conferință susținută la sediul Consiliului Județean, Mihai Lupu a spus că își cere scuze„pentru cuvintele spuse, mai ales că asta nu este imaginea mea.”

„La vremea respectivă, în 2021, era un Regulament în care accesul în zona Peninsulară era posibil doar pe bază de permis, iar eu mergeam spre casă. Neavând permisul de acces la mine, am prezentat legitimația de la Consiliul Județean și buletinul. Polițistul mi-a aruncat pur si simplu legitimația pe banchetă. Am răbufnit, că sunt și eu om. Da, am folosit cuvinte care nu fac parte din limbajul meu”, a declarat Mihai Lupu.